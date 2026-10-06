故박지선, 다시 무대 오른다...KBS 동기들, 20주년 AI공연 추진 '결국 오열'

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[스포츠조선 정안지 기자] 고(故) 박지선의 모습을 무대에서 다시 만날 수 있을까.

KBS 공채 22기 개그맨들이 데뷔 20주년을 맞아 내년 '부코페'(부산국제코미디페스티벌)에서 고 박지선과 함께했던 코너를 다시 선보이는 방안을 논의하던 중 그리움에 눈물을 흘렸다.

지난 5일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 KBS 공채 22기 개그맨 동기들이 출연했다.

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영상 속 양상국은 "내년이면 22기가 20주년이다. '매번 보자'고 해도 사실 모이기가 너무 힘들다"라며 "내년 '부코페'에서 모여서 공연을 했으면 좋겠다는 이야기가 나왔다"라고 말했다.

22기 동기들은 각자 할 수 있는 코너에 대해 이야기 하던 중 고 박지선이 함께했던 '조선왕조부록'과 '3인3색'도 자연스럽게 나왔다.

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이를 들은 박성광은 박지선의 빈자리를 떠올리며 "우리 지선이가 메인인데 어떻게 할 거냐"라고 물었다. 이에 조윤호는 "영상으로 띄워서 만나면 어떠냐"고 조심스럽게 제안했고, 이상호는 "AI로"라고 아이디어를 보탰다. 허미영은 "3인3색 하고 싶다"라고 말했다.

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그러자 장효인은 "벌써 눈물 날 것 같다. AI로 띄운다는 생각을 하니까"라면서 故 박지선 이야기에 눈물을 흘렸다.

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동료들은 박지선의 모습을 영상으로 재현하는 구체적인 방법에 대해서도 이야기를 나눴다. 박성광은 "똑같은 걸 하고 지선이 거는 음성만 나오게 해서"라고 하자, 허미영은 "그러면 진짜 눈물 날 것 같다"라고 했다.

조윤호는 "이번에 '부코페'에 20주년 공연 의사를 밝혔더니 너무 좋다고 하더라"며 공연 추진 상황을 전했다. 이에 내년 부산국제코미디페스티벌에서 22기 동기들이 고 박지선과 함께했던 코너를 다시 선보일 수 있을지 관심이 모인다.

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한편, 고 박지선은 2007년 KBS 공채 개그맨 22기로 데뷔해 '개그콘서트' 등에서 활약했으며, 지난 2020년 11월 세상을 떠났다.

anjee85@sportschosun.com