'40억 자산가' 전원주, 두 아들에 재산 절반 줬다 "다 주면 효도 못 받아" ('PD수첩')

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 전원주가 사후 분쟁을 막기 위해 이미 재산의 절반을 증여했다고 밝혔다.

놀라운 주식 투자 성공담과 함께 "내가 떠나면 두 아들이 돈 가지고 싸우지 않을까"라는 고민을 털어놓아 화제가 됐던 전원주. 전원주는 MBC 'PD수첩' 취재진을 만나 자신만의 현실적인 상속 해법을 공개했다.

전원주는 사후 분쟁을 막기 위해 이미 재산의 절반을 증여해 두었다고 밝혔다. 그러면서도 "미리 다 주면 효도를 못 받는다"며 남은 재산의 반은 끝까지 쥐고 있어야 한다는 뼈 있는 조언을 덧붙였다.

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하지만 전원주처럼 생전에 상속을 계획하고 가족과 터놓고 이야기하는 부모는 드물다. 부모의 운명을 언급하는 것 자체를 금기시하는 문화 탓에 한 해 35만여 명의 사망자 중 유언을 공증해서 남기는 경우는 1%도 되지 않는 것으로 확인된다.

인지 기능 저하로 자산 관리가 어려운 '치매 머니'는 2023년 154조 원에서 2050년 488조 원까지 증가할 전망이다. 2026년 민법 개정 논의가 본격화된 지금, 변화한 가족 형태와 현실에 맞게 상속 제도도 달라져야 한다는 목소리가 나오고 있다.

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전원주의 조언 등이 담긴 'PD수첩'의 '상속 전쟁: 남겨진 가족의 시간'은 6일밤 10시 20분 방송된다.

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한편 전원주는 슬하에 두 아들을 두고 있다. 연예계 투자 고수로 알려진 전원주는 주식 30억 원, 금 10억 원과 서울 신촌 건물, 청담동 아파트 등을 보유 중인 것으로 알려졌다.

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jyn2011@sportschosun.com