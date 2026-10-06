엔씨 '아이온2', 글로벌 정식 출시…최고 동시접속자 40만 돌파

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엔씨의 MMORPG '아이온2'가 글로벌 시장에 정식 출시된 가운데 최고 동시접속자 40만명을 넘어섰다.

엔씨는 '아이온2'를 지난 5일(현지시각) 스팀과 퍼플을 통해 글로벌 시장에 정식 출시했다고 6일 밝혔다. '아이온2'는 정식 서비스 시작과 함께 최고 동시접속자 40만명을 기록했다. 앞서 지난달 30일부터 5일간 파운더스 팩 구매자를 대상으로 얼리 액세스를 진행했으며, 이 기간 스팀 글로벌 'Top Sellers' 차트에서 1위를 유지했다. 총 15개 국가에서도 1위에 올랐다.

정식 출시 이후에도 스팀에서 높은 관심을 이어가고 있다. 6일 기준 글로벌 '인기 신규 게임(Popular New Releases)'과 '주목받는 무료 게임(Trending Free)' 차트에서 모두 1위를 기록하고 있다.

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엔씨는 글로벌 출시를 기념해 '아이온2' 개발진의 핵심 개발 목표와 제작 과정을 담은 개발 비하인드 영상도 공개했다. 영상은 '아이온2' 글로벌 유튜브 채널에서 확인할 수 있다. 글로벌 서비스는 북미, 남미, 유럽, 아시아(일본) 등 4개 지역에서 진행된다. 영어, 일본어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 등 총 8개 언어를 지원해 글로벌 이용자들의 접근성을 높였다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com