"에스파 억까 보고 있나"…거품인기? '팝의 중심' LA 퍼펙트 매진[SC이슈]

AESPA - Intuit Dome - October 3, 2026

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[스포츠조선 백지은 기자] "에스파 억까, 보고 있나."

그룹 에스파가 드디어 일을 냈다.

에스파는 3일(현지시각) 미국 로스앤젤레스 인튜이드돔에서 월드투어 '싱크 : 컴플랙시티'를 개최했다. 인튜이드돔은 마이크로소프트 전 CEO인 스티브 발머가 약 20억 달러(한화 약 2조 7000억원)를 들여 2024년 개관한 초대형 시설이다. 약 1만 8000명을 수용할 수 있으며 천장을 뒤덮은 대형 하부 전광판과 최첨단 음향 시스템을 갖춰 현지에서도 최고의 팝스타만 입성할 수 있는 꿈의 무대다.

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그런데 에스파는 시야제한석까지 티켓을 '완판'하며 현지 팝스타들과 비교해도 손색 없는 팬덤 화력을 입증했다.

AESPA - Intuit Dome - October 3, 2026

더욱 놀라운 건 에스파가 걸어온 길이다.

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로스앤젤레스는 할리우드는 물론 글로벌 차트를 주무르는 대형 음반사와 매니지먼트사, 언론사들이 집결해 있는 미디어 엔터의 본산이다. 그래서 로스앤젤레스에서의 티켓 파워와 반응은 해당 아티스트의 인기와 실력을 판가름하는 절대적 척도가 된다. 세계 최고 수준의 아티스트들이 매일같이 공연을 펼치는 곳이기 때문에 어설픈 무대나 화력으로는 관객을 모을 수조차 없다.

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이런 곳에서 에스파는 성공을 거뒀다. 2023년에는 미국 스포츠 대중문화의 성지라 불리는 크립토닷컴 아레나에 입성했다. K팝 톱티어 걸그룹으로 글로벌 메인스트림 무대에 성공적으로 착륙한 것이다. 2025년에는 기아 포럼을 채웠다. 기아 포럼은 스포츠 겸용인 일반 아레나와 달리 음향과 콘서트 연출에 특화된 장소로 퀸, 롤링스톤스, 레드 제플린 등 전설적인 스타들이 거쳐간 음악인들의 로망 스팟이다. 이 곳을 정복했다는 건 단순한 팬덤 형성을 넘어 정통 음악팬까지 흡수했다는 뜻이다.

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그리고 인튜이트 돔을 접수했다. 인튜이트 돔은 현존하는 최고 스펙의 최첨단 아레나다. 고도의 최첨단 장비를 갖추고 있기 때문에 대관 비용과 프로덕션 단가도 엄청나다. 어정쩡한 티켓 판매율로는 대관 시도만 해도 손해를 보는 구조다. 또 티켓팅부터 입장까지 전용 앱 등의 복잡한 시스템을 거쳐야 한다. 이런 번거로운 절차까지 수용할 수 있는 충성도 높은 코어 팬덤이 있지 않으면 좌석을 채우기 어렵다는 뜻이다. 그런데도 무대 구조상 시야가 가려지는 시야제한석까지 매진됐다는 것은 에스파를 보고자 발을 동동 구르는 팬들의 수요가 넘쳐났다는 방증이다.

AESPA - Intuit Dome - October 3, 2026

보통 해외 투어는 한 공연장에 머무는 경우가 많다. 규모를 줄이는 경우도 종종 있다. 그런데 에스파는 로스앤젤레스를 대표하는 대형 아레나를 '도장깨기'하며 체급을 늘려왔다. 그리고 인튜이드돔에 선 에스파는 신곡 '레몬에이드'와 'WDA'부터 글로벌 히트곡 '넥스트 레벨' '위플래시' 등 압도적인 '쇠맛' 라이브와 대체불가 퍼포먼스로 현장을 광란의 도가니로 만들었다. 관객들은 한국어 가사로 떼창을 보내며 환호했고 멤버들은 개성을 살린 유닛, 솔로 무대까지 선보이며 완벽한 무대를 선사했다.

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지난달 남미투어에서 악천후로 일부 좌석이 빈 것을 두고 '체급 키웠더니 공연장 텅텅', '거품 체급'이라 비아냥 댔던 악플러들을 압도적인 데이터와 실력으로 압살시킨 것이다.

에스파는 6일 오클랜드에서 월드투어 흥행 질주를 이어간다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com