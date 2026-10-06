CIX 현석, '청담국제고' 주인공 발탁…성공적 홀로서기

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 CIX 출신 현석이 성공적인 홀로서기를 알렸다.

현석은 드라마 '청담국제고등학교 : 로열캠프' 남자 주인공 소이준 역으로 발탁됐다.

소이준은 청담국제고등학교를 둘러싼 미스터리의 중심에 선 인물이다. 냉철하고 좀처럼 속내를 드러내지 않는 인물로 극의 중심을 이끈다.

Advertisement

현석은 CIX 활동 때부터 1m88의 큰 키와 남다른 비주얼, 무대 위의 섬세한 표정 연기로 주목받았던 멤버다. 그는 '스터디그룹2' 지영현 캐릭터를 소화하기 위해 약 10kg을 증량했는데, 이번에는 소이준으로 변신하고자 다시 12kg를 감량하며 열정을 불태웠다. 배우 전향 3개월 만에 서로 다른 색깔의 캐릭터를 연이어 맡으며 주연 배우로서 새로운 가능성을 증명해 나가고 있는 것.

'청담국제고등학교 : 로열캠프'는 고등학교를 배경으로 한 하이틴 스릴러 장르의 드라마다.

Advertisement

현석은 2019년 CIX로 데뷔, '무비스타' '순수의 시대' '정글' '웨이브' 등을 발표하며 활발한 활동을 펼쳤다. CIX는 지난 4월 30일 공식 해체했고, 현석은 진영 박성웅 정겨운 송원근 등이 소속된 매니지먼트 런에 새 둥지를 틀고 배우로서 커리어를 다져가고 있다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com