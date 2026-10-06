"나도 불륜 피해자"라던 숙행, 상간녀 소송 패소 확정 "위자료 3천만원 지급"

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[스포츠조선 백지은 기자] 트로트 가수 숙행이 불륜 의혹으로 위자료 3000만원을 지급한다.

6일 스타뉴스에 따르면 수원지법 성남지원 민사7단독은 지난달 17일 A씨가 숙행을 상대로 제기한 위자료 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸고, 양측 모두 항소하지 않아 3일 판결이 확정됐다.

이에 따라 숙행은 A씨에게 3000만원의 위자료와 지연이자를 지급하게 됐다.

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A씨는 2025년 12월 JTBC '사건반장'을 통해 숙행이 자신의 남편 B씨가 유부남이라는 것을 알면서도 부정행위를 했으며, B씨는 두 자녀를 두고 집을 나가 숙행과 동거하고 있다고 주장했다. 이와 함께 공개된 CCTV에는 숙행으로 추정되는 여성이 B씨와 진한 스킨십을 나누는 모습이 담겨 파장이 일었다.

A씨는 "(숙행이) B씨와는 친구 사이라며 계속 연락하면 소속사를 통해 고소하겠다고 했다. 그런데 알고 보니 같이 살고 있었고 포옹하고 키스하는 등 스킨십을 했다. 내용증명을 보내기 전 남편을 돌려달라며 마지막 기회를 줬더니 '제가 가지지도 않은 분인데 왜 그러냐'며 연락하지 말라고 했다"고 말했다.

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숙행은 "저도 피해자"라며 "B씨가 혼인관계가 파탄났다고 해서 교제를 시작했다. 법적 관계가 마무리되는 대로 결혼할 예정이라고 했다. 이혼이 합의된 것이 아니라는 것을 알고 관계를 정리했다"고 맞섰다. 다만 MBN '현역가왕3' 등 출연 중이었던 방송 프로그램에서는 하차했다.

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B씨 역시 "2024년 숙행을 소개받아 2025년부터 친해졌다. 숙행에게 서류 정리만 안했을 뿐 이혼을 전제로 별거 중이라고 설득했다. 숙행과 동거한 적도 없다"며 이번 사건은 자신의 책임이라고 토로했다.

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이런 가운데 한 유튜버는 2일 자신의 채널을 통해 A씨와 숙행의 대화 녹취록을 공개했다. 공개된 녹취록에서 숙행은 A씨에게 "텐프로 여자도 봐줬는데 한번만 봐달라. 서로 동갑인데 친구 하나 살린다고 (생각하고) 용서해달라. 저도 피해자다. 전 남자친구 때문에 혼자 힘들어하고 있던 상황이라 조금 경솔했다. 작정하고 그런 거 없다. 한번만 부처님 마음으로 봐달라. 누구한테 그렇게 욕먹고 싶지 않다"라고 호소했다.

A씨는 또 숙행에게 지난해 3월 B씨와의 만남을 중단해 달라고 경고했지만 답변을 받지 못했고, B씨는 7월 25일 숙행의 공연에 동행해야 하기 때문에 다음날 자녀의 생일에 함께할 수 없다고 했다고 폭로했다.

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재판부는 결국 숙행과 B씨의 부정행위를 인정했다. 판결문에 따르면 재판부는 "숙행은 2025년 1월부터 B씨와 교제하며 함께 거주하는 등 부정행위를 했으며, 부정행위 당시 A씨와 B씨의 혼인관계가 파탄 상태였다거나 B씨가 그러한 취지로 숙행을 속였음을 인정할 근거가 없다"고 했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com