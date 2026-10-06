SM-YG 출신 뭉쳤다…비유어사이드, K팝 관념 깰 보이그룹 론칭

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[스포츠조선 백지은 기자] K팝의 관념을 깰 새로운 보이그룹이 나온다.

이창재 대표가 이끄는 종합 엔터테인먼트사 스타스토리이엔티가 확장형 보이그룹 비유어사이드를 론칭한다.

이창재 대표는 2002년부터 SM엔터테인먼트(이하 SM) 매니지먼트 파트장으로 근무하며 강타 고아라 이연희 김지훈 동방신기 슈퍼주니어 샤이니 등의 매니지먼트를 담당했다. 이후 2009년부터 2018년까지 SM C&C 콘텐츠 제작팀장 및 드라마 제작총괄 PD로 콘텐츠 제작 및 OST 전반으로 업무를 확장했다. 여기에 YG엔터테인먼트 출신 인력들이 힘을 보태면서 매니지먼트 경험에 아티스트 스토리텔링 콘텐츠를 기획하고 완성하는 제작 역량을 강화했다.

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SM과 YG 출신이 모여 만든 비유어사이드는 유하 하늘 카엘 리유로 구성된 4인조 보이그룹이다. 팀명 비유어사이드는 불확실한 미래를 마주한 순간에도 언제나 '너의 편'에서 끝까지 함께하고 지키겠다는 의지를 담은 이름이다. 음악과 퍼포먼스 역시 뉴잭스윙, 하이브리드 댄스, 시티팝 댄스 등 서로 다른 시대와 장르의 음악을 현대적인 감각으로 재해석하며스펙트럼을 확장한다. 활동 방식 또한 한국을 넘어 일본, 미국, 유럽을 핵심 시장으로 설정해 글로벌 투어를 진행, 현지 팬들과 직접 접점을 넓히며 '공연으로 성장하는 팀'을 지향한다.

이창재 대표는 "비유어사이드는 정해진 공식에 순응하지 않고 음악과 퍼포먼스, 무대를 통해 계속해서 영역을 넓혀가는 팀"이라며 "오랜 시간 제작 현장에서 쌓아온 경험, 다양한 해외 네트워크를 토대로 멤버 개개인의 매력과 팀의 음악적 경쟁력을 동시에 보여드릴 것"이라고 전했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com