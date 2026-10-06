김지영♥남성진 19살 아들, 배우 집안 비주얼 "父보다 낫다, 키도 훨씬 커"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남성진이 연기자의 길을 고민하고 있는 아들의 근황을 공개해 관심을 모았다.

남성진은 6일 방송된 KBS1 '아침마당'에 출연해 어머니인 배우 김용림과 자신의 가족 이야기를 전했다.

이날 MC가 "3대가 배우를 하게 되는 것이냐"고 묻자 남성진은 아들이 연기 공부에 관심을 보이고 있다고 밝혔다. 다만 그는 "아들도 연기 공부를 하고 싶어 한다"면서도 "배우가 될 수 있을지는 아직 모르겠다"고 조심스러운 입장을 보였다.

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이어 공개된 아들의 사진에 스튜디오에서는 감탄이 쏟아졌다. 패널들은 사진을 보며 "잘생겼다. 아버지보다 낫다"고 칭찬했고, 이를 들은 남성진은 "나은 게 다행이다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

아들의 키에 대한 이야기도 나왔다. 남성진은 "키, 다행히 크다. 훨씬 크다"며 "처가 쪽이 많이 크다"고 설명했다.

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현재 고등학생인 아들은 아버지의 작품 활동에 대해서도 솔직한 의견을 내놓는 것으로 전해졌다. 남성진은 "아들이 아직 고등학생인데 '일일드라마를 왜 해' 이런 식의 반응을 한다. 요즘 OTT도 많고 미니시리즈도 많은데 '아빠 왜 그런 거 안 해'라고 한다"고 말했다.

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그러면서 아들의 지적에 대해 "조금 섭섭하기도 하지만 '그래야 뒷바라지를 할 수 있는 거다'라고 대답했다. 일일드라마 시청률이 높다는 걸 애들이 잘 모른다"고 덧붙였다.

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한편 남성진은 배우 고(故) 남일우, 김용림 부부의 아들이다. 김지영과 2004년 결혼해 슬하 19살 아들 남경목 군을 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com