‘나솔’ 33기 현숙, 뼈말라 환골탈태로 자신감 폭발…방구석 댄스 “끼 미쳤다”

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 33기 현숙이 혹독한 다이어트로 몰라보게 달라진 근황을 전한 데 이어 이번에는 방구석 댄스 챌린지에 나섰다. 방송 당시보다 훨씬 마른 몸매에 자신감까지 더해진 모습이 눈길을 끌었다.

현숙은 5일 자신의 SNS에 "방구석에서 오피스룩 입고 Gnarly 앵콜. Bear with the low production value...."라는 글과 함께 짧은 댄스 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 현숙은 화이트 아가일 패턴 상의에 블랙 팬츠를 입고 집 안 복도에서 춤을 추고 있다. 양팔을 머리 위로 쭉 뻗는 동작부터 골반을 이용한 안무, 손끝을 살린 포인트 동작까지 자연스럽게 소화했다. 카메라 앞으로 다가오며 표정을 바꾸거나 몸을 옆으로 틀어 포즈를 취하는 등 생각보다 능숙한 춤 실력도 눈길을 끌었다.

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특히 방송 당시보다 한층 가늘어진 허리와 날씬해진 체형이 그대로 드러났다. 최근 종영 라이브 방송에서 "환골탈태하겠다"고 마음먹고 혹독하게 다이어트했다고 밝혔던 만큼 이번 영상에서도 달라진 몸매가 확연히 느껴졌다.

현숙은 앞서 다이어트 비결에 대해 먹는 양을 크게 줄였다고 밝힌 바 있다. 심할 때는 오후 3시부터 금식했고 야식과 과자, 빵도 끊었다고 했다. 여기에 축구를 배우고 집에서 방송댄스를 격렬하게 추며 운동까지 병행했다고 전했다. 당시 라이브 방송에서도 "보시다시피 다이어트를 열심히 했다. 많이 빼게 돼 기분이 좋다"고 만족감을 드러냈다. 이번 댄스 영상에는 그런 자신감이 고스란히 묻어났다.

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누리꾼들도 뜨거운 반응을 보였다. "언니 왜 이렇게 말랐어, 춤 진짜 잘 춘다", "살 어떻게 뺀 거예요?", "현숙도 다이어트 성공했다. 이제 나만 남았나", "엄청 날씬해졌다. 몸 라인도 예뻐졌다", "이 언니 끼가 미쳤다", "댄스 커버 고정 콘텐츠로 해달라", "춤선이 좋다. 타고난 것 같다" 등 반응이 이어졌다.

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특히 최근 현숙은 '나는 솔로' 종영 직후 몰라보게 마른 모습으로 등장해 화제를 모았다. 당시 일부에서는 "뼈말라 됐다", "환골탈태하겠다더니 진짜 달라졌다"는 반응이 쏟아진 바있다.

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33기 현숙은 1991년생으로 서울 소재 무역 공공기관인 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 본사에서 근무, 최근까지 파나마에서 3년간 해외 근무를 한 이력도 공개했다. 방송 중에는 우체국 집배원인 상철의 직업과 관련한 발언으로 '직업 비하' 논란에 휩싸이기도 했다. 현숙은 종영 후 자신의 SNS를 통해 감정을 다스리는 데 서툴렀다고 돌아보며 자신의 언행으로 불편함을 느낀 이들에게 사과했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com