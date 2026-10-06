[SC-BIFF] '낮과 밤은' 김민하X주종혁 "김종관 감독의 오랜 팬…선물 받은 기분"

6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 김민하와 주종혁이 질문에 답하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김민하와 주종혁이 김종관 감독을 향한 열렬한 팬심을 드러냈다.

김민하와 주종혁은 6일 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 "오래전부터 김종관 감독님의 팬이었다"라고 했다.

올해 부산국제영화제 개막작으로 선정된 '낮과 밤은 서로에게'는 하나의 계절이 흐르는 동안 한 카페에 머물다 간 낮과 밤의 대화를 담은 유쾌하고 사랑스러운 영화로, '최악의 하루', '조제', '아무도 없는 곳'의 김종관 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

김민하와 주종혁은 다른 시간대 같은 카페에 머문 유진과 현오를 연기했다. 김민하는 "이 대본을 처음 받았던 날이 기억난다. 당시 토론토에서 촬영을 하고 있었다. 지금 감독님이 옆에 계셔서가 아니라, 저는 감독님의 오랜 팬이었다. 어렸을 때부터 감독님의 GV(관객과의 대화)도 따라다녔고, 영화도 많이 봤는데 저에게 대본을 주셔서 그날이 꿈만 같았다. 제가 토론토에서 대본을 읽고 감독님께 누군가의 일기장을 읽는 것 같다고, 이런 글을 선물해 주셔서 감사드린다고 했다. 그러고 나서 한 일 년 반 정도 후에 촬영을 했다. 우연히 첫 에피소드 촬영한 날이 제 생일이었다. 그날 또 선물을 받았다. 선물 같은 꿈을 저한테 내주신 것 같아서, 그날도 제 일기장에 이야기를 써 내려갔다. 제 생각을 일기장에 쓰고 나서 이 영화를 보니, 그것들이 모여서 편지가 될 수도 있고 소설이 될 수도 있고, 영화가 될 수도 있는 것 같더라. 감독님 덕분에 총 세 번의 선물을 받은 것 같다"고 전했다.

주종혁은 "감독님을 처음 뵌 게 2년 전 부산국제영화제 저녁자리였다. 워낙 인상도 좋으시지 않나. 저도 감독님의 오랜 팬이었다. 감독님을 뵙자마자 제 속 이야기를 하고 싶을 정도로 최고의 리스너이시다. 감독님과 대본에 대한 이야기, 삶에 대한 이야기를 많이 공유했다. 사실 촬영하면서 이렇게까지 마음이 편한 적이 없었다. 또 상대 배우인 김민하가 숨 쉬듯이 연기를 한다고 해서 그 톤에 맞춰 보고 싶어서 연구도 해봤다"며 "재밌게 촬영했다"고 만족감을 표했다.

Advertisement

한편 '낮과 밤은 서로에게'는 6일부터 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com