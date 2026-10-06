이효리, 핑클 멤버들 얼굴 '충격 확장'…21년 세월 지운 '방부제' 피부

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 이효리가 핑클 멤버들의 눈만 클로즈업한 사진을 공개한 가운데 21년의 세월이 무색한 멤버들의 변함없는 비주얼이 시선을 사로잡았다.

이효리는 6일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 사진을 게재했다.

사진 속에는 이효리, 옥주현, 이진, 성유리의 얼굴이 담겼다. 특히 이효리는 멤버들의 눈 부분만 크게 확대한 채 촬영해 웃음을 자아냈다. 이효리만의 멤버들을 향한 남다른 애정 표현이 엿보이는 대목이다. 또한 이를 SNS를 공유, 핑클의 리더다운 남다른 '권력'을 과시한 듯한 게시물은 웃음을 자아냈다.

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특히 네 사람은 꾸준히 만남을 이어가며 오랜만에 선보일 핑클 완전체 활동에 대한 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

최근 핑클은 21년 만의 완전체 활동을 예고한 가운데 앞서 이진이 완전체 모습을 공개해 화제를 모은 바 있다. 당시 4인 4색 미소 속 완전체 활동에 대한 기대감이 담겨 있어 눈길을 끌었다.

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한편, 지난달 21일 젬스톤이앤엠은 "이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 함께핑클의 완전체 활동을 준비하고 있다"고 밝혔다.

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핑클이 완전체로 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 앨범 'Forever Fin.K.L(포에버 핑클)' 이후 약 21년 만이다.

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반면 이번 완전체 활동은 특정 기념일을 위한 일회성 이벤트가 아닌, 데뷔 30주년을 향해 약 2년간 이어지는 역대급 장기 프로젝트라는 점에서 의미가 남다르다.

젬스톤이앤엠은 "향후 2년간 핑클의 새로운 음악과 공연을 중심으로 다큐멘터리, 예능, 전시, 공식 MD, 브랜드 협업, 광고, 팬 프로젝트 등을 단계적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com