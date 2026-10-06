'신인' 졸업한 김연경, 이번엔 '경력감독'…프로 제8구단 창단 노린다

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] '신인감독' 김연경이 '경력감독'으로 돌아온다.

오는 11일 첫 방송 예정인 MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경2'는 '경력감독' 김연경과 '필승 원더독스'(이하 원더독스)의 처절하고 뜨거운 창단 도전기다. 모두가 손꼽아 기다려온 '신인감독 김연경2'의 첫 방송이 다가오는 가운데, 알고 보면 더욱 흥미로운 시즌2의 관전 포인트를 짚어봤다.

#'경력감독'으로 돌아온 '배구황제' 김연경, 프로 제8구단 창단 이룰 수 있을까?

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시즌1에서 김연경 감독과 '필승 원더독스' 선수들은 언더독의 반란을 일으키며 시청자들의 뜨거운 관심 속 과몰입을 유발했다. 언더에서 원더로 올라서며 자신들의 가능성을 증명한 가운데, 이들은 시즌2에서 한 단계 더 나아가 '프로 제8구단 창단'이라는 더 큰 목표에 도전한다.

이에 선수들의 기량을 끌어올리는 것은 물론 팀의 방향성과 미래까지 고민해야 하는 '경력감독' 김연경의 역할에도 이목이 집중된다. 시즌1을 통해 가능성을 확인한 '필승 원더독스'가 김연경 감독의 지휘 아래 더욱 성장해 프로 제8구단으로서의 가능성을 증명할 수 있을지, 프로구단 창단의 마지막 퍼즐로 꼽히는 '구단주'를 찾을 수 있을지에도 모두의 시선이 쏠리고 있다.

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#김연경의 선택으로 새롭게 거듭난 NEW 원더독스! '필승 원더독스' 선수들의 정체는?

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시즌2에서 빼놓을 수 없는 관심은 김연경 감독의 선택을 받아 새롭게 구성된 '필승 원더독스' 선수들의 정체다. 앞서 공개된 포스터와 예고편에는 김연경 감독을 중심으로 나란히 서 있는 선수들의 뒷모습과 함께 일부 선수들이 공개되며 궁금증을 높였다.

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과연 베일에 싸인 '필승 원더독스'의 새로운 얼굴들은 누구일지, 김연경 감독의 선택을 받은 이들이 코트 위에서 어떤 활약을 펼칠지 기대가 커지고 있다. 각자의 사연과 목표를 품고 모인 선수들이 김연경 감독의 지휘 아래 하나의 팀으로 거듭나는 과정은 또 다른 희망을 전하며 본방 사수를 부른다.

#김연경의 든든한 지원군X원더독스 홍보팀장 승관

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김연경의 든든한 지원군 승관의 존재도 역시 빼놓을 수 없다. 시즌1에서 팀 매니저로 활약하며 선수들을 가장 가까이에서 지켜봤던 승관은 시즌2에서 홍보팀장으로 초고속 승진한다. 시즌1에서 김연경 감독과 유쾌한 케미를 선보였던 승관이 홍보팀장 역할로 돌아온 만큼, 그가 어떤 활약을 펼칠지 관심이 모인다.

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#경기도 읽고, 김연경도 읽는다! '찐친' 해설위원 양효진

김연경과 함께 한국 여자배구의 황금세대를 이끌었던 양효진이 해설위원으로 합류해 프로그램에 새로운 재미를 더한다. 양효진은 오랜 기간 국가대표와 V리그를 대표하는 미들블로커로 활약하며 한국 여자배구의 역사를 써 내려온 레전드 선수다. 풍부한 경기 경험과 배구에 대한 깊은 이해를 바탕으로 '신인감독 김연경2'에서 경기의 흐름과 선수들의 플레이를 보다 생생하고 깊이 있게 전달할 예정이다. 특히 오랜 시간 코트 안팎에서 김연경과 함께해 온 만큼, '절친'의 시선으로 해설에 특별한 재미를 선사한다. 김연경의 표정과 말투만으로도 감독의 속내를 읽어내는 등 '김연경 심리 해설사'로의 활약도 기대된다.

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김연경 감독과 오랜 시간 함께 호흡을 맞춰온 양효진, 시즌1부터 남다른 존재감을 보여준 승관이 만나 만들어낼 케미 역시 '신인감독 김연경2'의 또 다른 재미가 될 전망이다. 경력감독으로 화려한 귀환을 알린 김연경 감독과 '필승 원더독스'는 치열한 승부를 통해 자신들의 경쟁력과 가능성을 증명하고, 꿈꾸던 프로 제8구단 창단에 한 걸음 더 다가갈 수 있을지 귀추가 주목된다.

MBC '신인감독 김연경2'는 방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원(KCA)의 지원을 받아 제작되었으며, 오는 11일(일) 오후 9시 10분 첫 방송된다. 이에 앞서 10일(토) 오후 9시 40분에는 '신인감독 김연경2 프리퀄: 원더독스의 시작'이 방송될 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com