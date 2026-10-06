[SC-BIFF] '낮과 밤은' 전소영 "♥김동휘와 이별 연기? 편안한 분위기 속에서 촬영해"

6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 전소영이 질문에 답하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전소영과 김동휘가 '낮과 밤은 서로에게'에서 이별을 앞둔 커플을 연기한 소감을 전했다.

전소영과 김동휘는 6일 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 "저희 둘 다 현장에서 서로에게 의지를 하면서 촬영을 했다"라고 말했다.

올해 부산국제영화제 개막작으로 선정된 '낮과 밤은 서로에게'는 하나의 계절이 흐르는 동안 한 카페에 머물다 간 낮과 밤의 대화를 담은 유쾌하고 사랑스러운 영화로, '최악의 하루', '조제', '아무도 없는 곳'의 김종관 감독이 메가폰을 잡았다.

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전소영과 김동휘는 아이돌 준비생 나경과 연인 종수의 애틋한 모습을 그려냈다. 전소영은 "처음에 이 시나리오를 보고 '내가 할 수 있을까?' 싶었다. 감독님께서 감사하게도 용기를 주셔서 배움의 기회를 얻었다. 제 인생에서 두 번째 작품이었어서 카메라에 어떻게 나와야 하는지 눈빛 연기를 어떻게 해야 하는지 아무것도 몰랐다. 현장에서 선배들과 감독님이 하나부터 열까지 차근차근 알려주셨다"며 "특히 함께 호흡을 맞춘 동휘 선배한테 많은 도움을 얻었고, 편안한 분위기 속에서 연기할 수 있었다"고 전했다.

6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 김동휘가 질문에 답하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

김동휘는 "소영이가 저 덕분에 편했다고 하는데, 제가 오히려 소영이 덕분에 편하게 촬영했다. 진심이다(웃음). 저도 다른 배우들처럼 감독님의 작품을 팬으로서 계속 챙겨봤다. 배우라는 직업이 좋은 게, 제가 재밌게 본 작품의 일원으로 참여할 수 있어서 좋더라"고 각별함을 표했다.

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한편 제31회 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com