[SC-BIFF] '낮과 밤은' 한선화 "저 오늘 생일이에요" 깜짝 생일 발표한 이유

6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 한선화가 질문에 답하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 배우 한선화가 '낮과 밤은 서로에게'로 제31회 부산국제영화제에 초청받은 소감을 전했다.

한선화는 6일 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견에서 "생일인 오늘 고향인 부산에서 개막작으로 초청돼 기쁘다"라고 했다.

올해 부산국제영화제 개막작으로 선정된 '낮과 밤은 서로에게'는 하나의 계절이 흐르는 동안 한 카페에 머물다 간 낮과 밤의 대화를 담은 유쾌하고 사랑스러운 영화로, '최악의 하루', '조제', '아무도 없는 곳'의 김종관 감독이 메가폰을 잡았다.

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한선화와 장률은 중학교 시절 친구인 상미와 영민의 느닷없는 재회를 그렸다. 한선화는 "김민하가 세 번의 선물을 받았다고 했는데, 제가 오늘 생일이다. 선물 이야기를 하셔서 생일 이야기를 안 할 수가 없었다. 제 고향인 부산에서, 그리고 사랑하는 부국제에서 개막작으로 선보이게 돼 영광스럽다. 저는 부산 여행 중에 대본을 받았고, 감독님과 함께 할 수 있는 기회를 얻게 돼 신기했다. 감독님이 연출하신 '더 테이블'도 좋아하고, '최악의 하루'도 좋아한다. 집에서 와인을 마시면서 감독님의 영화를 몇 번이고 돌려봤는데, '거기에 내가 함께할 수 있다고?' 하면서 기분이 좋았다"고 말했다.

장률은 "저도 여행을 가고 있을 때 대본을 받았다"며 "하루빨리 감독님을 만나 이야기를 듣고 싶었다. 또 함께 하는 배우가 한선화라 첫 만남부터 연기, 장면에 대한 이야기를 했다. 저희의 장면이 다른 에피소드에 비해 독특하고 개연성이 특색이 있지 않았나. 그런 부분이 재밌게 다가왔다. 이런 부분을 연기로 잘 채워서 영화적으로 표현을 하고 싶었다. 또 한선화가 너무 훌륭해서 다음 작품에서도 만나고 싶다. 너무 행복하게 작업했다"고 소감을 전했다.

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한편 제31회 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com