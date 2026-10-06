[SC-BIFF] "선물 같은 영화"…'낮과 밤은' 김민하·주종혁→전소영·김동휘, 다채로운 연기 앙상블(종합)

6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 왼쪽부터 김종관 감독, 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘가 포토타임을 갖고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 충무로가 가장 주목하는 배우들이 '낮과 밤은 서로에게'를 통해 신선한 연기 앙상블을 펼쳤다.

제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자회견이 6일 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 진행됐다. 현장에는 정지혜 프로그래머, 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘와 김종관 감독이 참석했다.

6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 김종관 감독이 질문에 답하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

올해 부산국제영화제 개막작으로 선정된 '낮과 밤은 서로에게'는 하나의 계절이 흐르는 동안 한 카페에 머물다 간 낮과 밤의 대화를 담은 유쾌하고 사랑스러운 영화로, '최악의 하루', '조제', '아무도 없는 곳'의 김종관 감독이 메가폰을 잡았다.

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연출을 맡은 김 감독은 "이렇게 세계적인 위상이 있는 영화제에 개막작으로 선정되어 기쁘다"며 "이 영화가 말하고자 하는 작고 사소함의 중요성에 손을 들어주셔서 마음 깊이 감사하다"며 "계속 같은 작업을 오랫동안 해오면서 스스로는 단련이 되었다고 생각하는데 또 떨린다"고 기쁜 마음을 드러냈다.

6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 김민하가 질문에 답하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 주종혁이 질문에 답하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

김민하와 주종혁은 다른 시간대 같은 카페에 머문 유진과 현오를 연기했다. 김민하는 "이 대본을 처음 받았던 날이 기억난다. 당시 토론토에서 촬영을 하고 있었다. 지금 감독님이 옆에 계셔서가 아니라, 저는 감독님의 오랜 팬이었다. 어렸을 때부터 감독님의 GV(관객과의 대화)도 따라다녔고, 영화도 많이 봤는데 저에게 대본을 주셔서 그날이 꿈만 같았다. 제가 토론토에서 대본을 읽고 감독님께 누군가의 일기장을 읽는 것 같다고, 이런 글을 선물해 주셔서 감사드린다고 했다. 그러고 나서 한 일 년 반 정도 후에 촬영을 했다. 우연히 첫 에피소드 촬영한 날이 제 생일이었다. 그날 또 선물을 받았다. 선물 같은 꿈을 저한테 내주신 것 같아서, 그날도 제 일기장에 이야기를 써 내려갔다. 제 생각을 일기장에 쓰고 나서 이 영화를 보니, 그것들이 모여서 편지가 될 수도 있고 소설이 될 수도 있고, 영화가 될 수도 있는 것 같더라. 감독님 덕분에 총 세 번의 선물을 받은 것 같다"고 전했다.

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주종혁은 "감독님을 처음 뵌 게 2년 전 부산국제영화제 저녁자리였다. 워낙 인상도 좋으시지 않나. 저도 감독님의 오랜 팬이었다. 감독님을 뵙자마자 제 속 이야기를 하고 싶을 정도로 최고의 리스너이시다. 감독님과 대본에 대한 이야기, 삶에 대한 이야기를 많이 공유했다. 사실 촬영하면서 이렇게까지 마음이 편한 적이 없었다. 또 상대 배우인 김민하가 숨 쉬듯이 연기를 한다고 해서 그 톤에 맞춰 보고 싶어서 연구도 해봤다"며 "재밌게 촬영했다"고 만족감을 표했다.

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6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 한선화가 질문에 답하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 장률이 질문에 답하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

한선화와 장률은 중학교 시절 친구인 상미와 영민의 느닷없는 재회를 그렸다. 한선화는 "김민하가 세 번의 선물을 받았다고 했는데, 제가 오늘 생일이다. 선물 이야기를 하셔서 생일 이야기를 안 할 수가 없었다. 제 고향인 부산에서, 그리고 사랑하는 부국제에서 개막작으로 선보이게 돼 영광스럽다. 저는 부산 여행 중에 대본을 받았고, 감독님과 함께 할 수 있는 기회를 얻게 돼 신기했다. 감독님이 연출하신 '더 테이블'도 좋아하고, '최악의 하루'도 좋아한다. 집에서 와인을 마시면서 감독님의 영화를 몇 번이고 돌려봤는데, '거기에 내가 함께할 수 있다고?' 하면서 기분이 좋았다"고 말했다.

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장률은 "저도 여행을 가고 있을 때 대본을 받았다"며 "하루빨리 감독님을 만나 이야기를 듣고 싶었다. 또 함께 하는 배우가 한선화라 첫 만남부터 연기, 장면에 대한 이야기를 했다. 저희의 장면이 다른 에피소드에 비해 독특하고 개연성이 특색이 있지 않았나. 그런 부분이 재밌게 다가왔다. 이런 부분을 연기로 잘 채워서 영화적으로 표현을 하고 싶었다. 또 한선화가 너무 훌륭해서 다음 작품에서도 만나고 싶다. 너무 행복하게 작업했다"고 소감을 전했다.

6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 심은경이 질문에 답하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

웹소설 작가 혜진으로 변신한 심은경은 "제가 책을 읽었을 땐 생일도 아니었고, 집에서 조용히 연락을 받고 대본을 읽었다. 처음 대본을 읽었을 때 혜진 역이 어렵게 다가왔다. 저에게는 없는 성격이고, 제가 해보지 않았던 캐릭터여서 감독님이 왜 제안을 하셨을지 궁금증이 컸다. 제가 아니라 더 어울리는 배우가 있지 않을까 싶었다"며 "첫 테이크, 두 테이크까진 긴장됐지만 차츰차츰 릴렉스가 되면서 안정을 찾아갔다. 나중엔 애드리브도 섞어서 대사를 치기도 했다. 관객 분들이 혜진이란 캐릭터를 어떻게 봐주셨을지 궁금하고, 저에겐 한여름 밤의 꿈과 같은 영화로 남았다"고 말했다.

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6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 전소영과 김동휘가 질문에 답하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

전소영과 김동휘는 아이돌 준비생 나경과 연인 종수의 애틋한 모습을 그려냈다. 전소영은 "처음에 이 시나리오를 보고 '내가 할 수 있을까?' 싶었다. 감독님께서 감사하게도 용기를 주셔서 배움의 기회를 얻었다. 제 인생에서 두 번째 작품이었어서 카메라에 어떻게 나와야 하는지 눈빛 연기를 어떻게 해야 하는지 아무것도 몰랐다. 현장에서 선배들과 감독님이 하나부터 열까지 차근차근 알려주셨다"며 "특히 함께 호흡을 맞춘 동휘 선배한테 많은 도움을 얻었고, 편안한 분위기 속에서 연기할 수 있었다"고 전했다.

김동휘는 "소영이가 저 덕분에 편했다고 하는데, 제가 오히려 소영이 덕분에 편하게 촬영했다. 진심이다(웃음). 저도 다른 배우들처럼 감독님의 작품을 팬으로서 계속 챙겨봤다. 배우라는 직업이 좋은 게, 제가 재밌게 본 작품의 일원으로 참여할 수 있어서 좋더라"고 각별함을 표했다.

6일 부산 해운대 영화의전당 중극장에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 언론시사회 및 기자회견. 질문을 듣는 참석자들. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

끝으로 김 감독은 '낮과 밤은 서로에게'에 대해 "다음 이야기가 어떻게 흘러가는지 관객 분들이 상상할 수 있는 작품이 됐으면 좋겠다"며 "이 영화를 통해 관객 분들과 깊은 관계를 맺고 싶다"고 바람을 내비쳤다.

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한편 제31회 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com