김희애, '59세 주름' 지적에 무신경…'8시간 수면+7km 러닝' 자기관리 끝판왕

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김희애가 파리 일정을 마치고 귀국하자마자 완벽하게 일상 모드로 복귀했다. 8시간 숙면에 7km 러닝, 친구와의 브런치 약속까지 소화하며 남다른 자기관리 루틴을 보여줬다.

김희애는 6일 자신의 SNS에 "8시간 자고 7K 런, 친구하고 브런치 번개까지! 시차 완벽 적응"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 김희애는 파란색 기능성 티셔츠를 입고 러닝을 마친 듯 환하게 웃고 있다. 화장기 없는 편안한 얼굴로 엄지를 치켜세운 모습에서는 해외 일정을 마치고 돌아온 사람이라고는 믿기 어려울 만큼 생기 넘치는 분위기가 느껴졌다.

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전날까지만 해도 김희애는 파리 패션위크 일정을 마치고 막 한국에 도착한 상태였다. 그는 5일 "한국 도착! 공항까지 나와주시고 귀한 선물도 챙겨주셔서 너무 감동이에요"라며 팬들이 준비한 선물과 편지를 공개했다. 안경을 쓴 채 민낯으로 카메라를 바라보며 밝은 미소를 짓기도 했다.

특히 김희애는 해외에서도 러닝 루틴을 놓치지 않았다. 파리 패션위크 참석 중이던 지난 4일에도 이른 아침부터 현지 공원을 달리는 모습을 공개하며 "파리의 아침을 달리는 중"이라고 전했다.

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최근 김희애는 파리 패션위크 현장에서 촬영된 근접 영상으로 예상치 못한 외모 평가에 휩싸이기도 했다.

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보정 없이 촬영된 영상에서 눈가와 이마의 자연스러운 주름이 드러나자 일부 누리꾼들이 외모를 지적했고 반대로 "나이 드는 것은 자연스러운 일", "59세에 이 정도면 놀랍다", "자연스럽게 나이 드는 모습이 더 아름답다"는 반응도 쏟아졌다.

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1967년생인 김희애는 꾸준한 운동과 자기관리로도 유명하다. 과거에도 러닝과 사이클 등 운동을 생활화한 모습을 여러 차례 공개한 바 있다. 이번에도 장거리 해외 일정을 마친 직후 충분히 잠을 자고 곧바로 7km 러닝을 소화한 뒤 친구와 브런치까지 즐기며 빠르게 평소 리듬을 되찾았다.

한편 김희애는 내년 방송 예정인 JTBC 새 드라마 '골드 디거'를 통해 안방극장에 복귀할 예정이다. 배우 노상현과 호흡을 맞춘다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com