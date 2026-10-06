[공식]'이효정 아들' 이유진, 차경은과 11월 14일 결혼…교제 5개월 만에 경사

이유진(왼쪽), 차경은. 사진제공=이유진 측

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 겸 감독 이유진과 배우 차경은이 부부가 된다.

이유진 측은 6일 "이유진이 오는 11월 14일 서울 모처에서 배우 차경은과 결혼식을 올린다"고 밝혔다.

이유진 측에 따르면, 두 사람은 이유진의 첫 연출작인 숏드라마 '길이 보이면 캐스팅해!'를 통해 처음 만났고, 촬영을 준비하는 과정에서 서로 호감을 느꼈다.

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작품을 함께하며 자연스럽게 가까워진 두 사람은 서로에 대한 신뢰를 쌓았고, 촬영을 마친 뒤 이유진이 먼저 진지하게 마음을 전했다. 차경은 역시 이에 화답하면서 두 사람은 지난 6월부터 결혼을 전제로 정식 교제를 시작했다.

이후 서로에 대한 확신이 깊어진 두 사람은 평생을 함께하기로 결심하고 양가에 뜻을 전해 허락을 받았다. 교제를 시작할 때부터 결혼에 대한 뜻이 분명했던 만큼 빠르게 결혼 준비에 돌입했고, 연애 5개월 만에 부부의 연을 맺게 됐다.

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결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행된다. 이유진 측은 "가족과 하객들을 배려해 구체적인 장소 등 세부 사항은 공개하지 않는 점 너른 양해 부탁드린다"고 전했다.

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그러면서 "새로운 출발을 앞둔 이유진과 차경은에게 따뜻한 축복을 보내주시길 바라며, 앞으로의 행보에도 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 밝혔다.

이유진(왼쪽), 차경은. 사진제공=이유진 측

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1992년생인 이유진은 배우 이효정의 아들이자 배우 이기영의 조카다. 2013년 MBC 드라마 '불의 여신 정이'로 데뷔해 '청춘시대2', '아는 와이프', '멜로가 체질', '브람스를 좋아하세요?', '삼남매가 용감하게', '손해 보기 싫어서' 등 다양한 작품에 출연했다.

올해는 연출자로도 활동 영역을 넓혔다. 지난 5월 ENA 숏드라마 연출 경쟁 프로그램 '디렉터스 아레나'에 참가해 '길이 보이면 캐스팅해!'로 최종 2위에 올랐다. 특히 자신의 첫 연출작을 통해 예비신부 차경은까지 만나면서 일과 사랑을 동시에 잡게 됐다.

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1998년생인 차경은은 2021년 단편영화 '복숭아'로 데뷔했다. 이후 웹드라마 '픽고 PICKGO', U+모바일tv '미래의 미래', 스케치 코미디 '숏박스' 등에 출연했으며, 쿠팡플레이 'SNL 코리아 리부트 시즌7'에서는 고정 크루로 활약했다.

이유진(왼쪽), 차경은. 사진제공=이유진 측

다음은 이유진 측의 차경은과 결혼 관련 입장 전문.

안녕하세요.

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배우 겸 감독 이유진의 결혼 소식을 전해드립니다.

이유진이 오는 11월 14일 서울 모처에서 배우 차경은과 결혼식을 올립니다.

두 사람은 이유진의 첫 연출작 '길이 보이면 캐스팅해!'를 통해 처음 만났습니다.

촬영 준비 과정에서 서로에게 호감을 느꼈고, 촬영을 마친 6월부터 결혼을 전제로 정식 교제를 시작했습니다.

이후 서로에 대한 깊은 신뢰와 확신을 바탕으로 결혼을 결심하고 양가의 뜻을 전해 허락을 받았습니다.

결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들만 모신 가운데 비공개로 진행될 예정입니다.

가족과 하객들을 배려해 구체적인 장소 등 세부 사항은 공개하지 않는 점 너른 양해 부탁드립니다.

결혼 후에도 이유진은 배우와 연출자로서, 차경은은 배우로서 각자의 자리에서 꾸준히 활동을 이어갈 예정입니다.

새로운 출발을 앞둔 이유진과 차경은에게 따뜻한 축복을 보내주시길 바라며, 앞으로의 행보에도 많은 관심과 응원 부탁드립니다.

감사합니다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com