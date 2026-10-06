[SC이슈]장동윤·이유진, 알고 보니 '동서' 된다…♥김승윤·차경은 친자매

장동윤(왼쪽), 이유진. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 장동윤과 이유진이 '예비 동서'가 된다.

6일 방송 관계자에 따르면 장동윤과 결혼을 앞둔 김승윤과 오는 11월 이유진과 결혼하는 차경은은 친자매 사이다. 차경은의 본명은 김경은으로, 김승윤의 동생이다.

이에 따라 김승윤과 차경은 자매가 나란히 배우와 백년가약을 맺게 되면서 장동윤과 이유진 역시 동서 관계로 이어지게 됐다.

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장동윤(왼쪽), 김승윤. 스포츠조선DB, 사진 출처=김승윤 개인 계정

앞서 김승윤은 지난 8월 25일 장동윤과의 결혼 소식을 전했다. 두 사람은 2019년 KBS2 드라마 '조선로코 녹두전'에 함께 출연하며 인연을 맺었으며, 특히 장동윤이 올해 연출한 영화 '누룩'에 김승윤이 주연으로 출연하기도 했다.

오랜 시간 교제해 온 장동윤과 김승윤은 결혼을 결심하고 10월 중 혼례를 올릴 예정인 것으로 알려졌다.

이유진(왼쪽), 차경은. 사진제공=이유진 측

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이어 동생 차경은도 배우 겸 감독 이유진과 결혼 소식을 전했다. 이유진 측은 이날 "이유진이 오는 11월 14일 서울 모처에서 배우 차경은과 결혼식을 올린다"고 밝혔다.

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이유진과 차경은은 이유진의 첫 연출작인 숏드라마 '길이 보이면 캐스팅해!'를 통해 처음 만났다. 촬영을 준비하는 과정에서 서로 호감을 느끼면서 가까워진 것으로 전해졌다. 촬영을 마친 뒤 이유진이 마음을 전했고, 두 사람은 지난 6월부터 결혼을 전제로 정식 교제를 시작했다.

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서로에 대한 확신을 바탕으로 빠르게 결혼을 결정한 두 사람은 교제 약 5개월 만인 오는 11월 부부의 연을 맺게 됐다.

특히 이유진은 배우 이효정의 아들이자 배우 이기영의 조카다. 여기에 김승윤, 차경은 자매의 결혼으로 장동윤까지 가족으로 이어지면서 배우 가족의 남다른 인연이 완성될 전망이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com