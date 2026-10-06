리아킴, '19년 열애' 윤여욱 대표와 동거 중…끝내 결혼하지 않은 속사정

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[스포츠조선 이지현 기자] 안무가 리아킴이 연인이자 사업 파트너인 윤여욱 대표와 19년째 사랑을 이어오고 있는 가운데, 두 사람이 오랜 기간 결혼하지 않은 이유가 공개됐다.

지난 4일 방송된 EBS 다큐멘터리 시리즈 '시대목격' 8회에서는 K팝 대표 안무가이자 댄스 크리에이티브 기업 원밀리언을 이끄는 리아킴의 이야기가 그려졌다.

이날 방송에서는 리아킴의 자택도 공개됐다. 집에는 반려견 두 마리와 함께 19년째 곁을 지키고 있는 연인 윤여욱 대표가 있었다. 윤여욱 대표는 리아킴의 오랜 연인인 동시에 원밀리언을 함께 이끌어온 사업 파트너다.

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특히 윤여욱 대표는 무려 19년 동안 교제하면서도 두 사람이 결혼하지 않은 이유를 직접 털어놔 눈길을 끌었다.

윤여욱 대표는 과거 리아킴이 오랜 슬럼프를 겪었던 시기를 떠올리며 "그땐 과도한 불안감이 있었다. 빛나는 시간이 지나가고, 잦아드는 시기가 오니까 많이 불안해했다"고 말했다.

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이어 "그게 우리가 결혼을 안 한 이유 중 하나이기도 하다"며 "'아줌마'란 딱지를 붙여주고 싶지 않았다. 더 젊고 예쁜 아티스트로 활동하기를 바랐다"고 밝혔다.

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결혼이라는 제도 자체를 거부했다기보다, 당시 리아킴이 여성 아티스트로서 활동하는 데 결혼이 하나의 이미지로 덧씌워지는 것을 원하지 않았다는 설명이다. 오랜 시간 연인으로 곁을 지키면서 리아킴의 커리어를 우선적으로 생각했던 윤여욱 대표의 속내가 19년 만에 공개된 셈이다.

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리아킴 역시 화려한 성공 뒤 오랫동안 이어진 슬럼프를 고백했다.

남성 댄서들이 주를 이루던 2000년대 스트리트 댄스계에서 팝핑과 락킹으로 세계 대회를 휩쓴 리아킴은 춤을 시작한 지 불과 5~6년 만에 정상에 올랐다.

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그는 당시를 돌아보며 "락킹, 팝핑 양쪽에서 다 1등 했다. '내가 최고야'라는 생각에 완전히 매몰됨과 동시에 그걸 뺏길까 봐 두려웠다"고 털어놨다.

결국 2011년 중국의 10대 소년과 팝핑 배틀을 벌이다 패해 32강에서 탈락하면서 큰 충격을 받았다. 리아킴은 "'내가 세계 챔피언인데 쟤한테 졌다고?'라는 생각이 들었다. 자존심이 상하고 인정하기 싫었다"며 "춤을 그만두고 싶다는 생각 때문에 혼자 어두운 곳으로 숨었다"고 회상했다.

이후 울기도 하고 체중이 늘어나는 등 힘든 시간을 보냈으며, 원밀리언을 설립하기 직전까지 무려 7~8년 동안 슬럼프가 이어졌다고 밝혔다.

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그 긴 시간을 가장 가까운 곳에서 지켜본 사람이 윤여욱 대표였다. 두 사람은 연인 관계를 넘어 사업 파트너로도 함께하며 원밀리언을 성장시켰다.

화려한 결혼식이나 혼인 관계 대신 19년 동안 연인이자 동반자로 함께해온 두 사람의 이야기가 공개되면서, 리아킴의 성공 뒤에 있었던 오랜 인연에도 관심이 쏠리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com