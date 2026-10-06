김민, '나혼산' 충격 등장의 파급력…3년 전 '꼰대희'까지 성지순례 폭발

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김민의 '나 혼자 산다' 출연 여파가 과거 유튜브 영상으로까지 이어지고 있다.

3년 전 공개된 '꼰대희' 출연 영상이 누적 조회수 약 1100만회를 기록한 가운데, 방송을 보고 찾아왔다는 시청자들의 댓글이 이어지고 있다.

2023년 유튜브 채널 '꼰대희'에 공개된 '밥묵자' 김민 편은 김민이 김대희와 식사를 하며 이야기를 나누는 모습을 담았다.

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최근 MBC '나 혼자 산다'에서 김민의 일상을 접한 시청자들이 해당 영상을 찾아보면서 다시 관심을 받고 있다.

댓글에는 "나혼산 보고 김민 보러 옴", "나혼산 보고왔더니 알고리즘이 날 여기로 이끌었네" 등 방문 계기를 밝힌 반응이 올라왔다.

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일찌감치 김민을 게스트로 초대한 김대희의 선택을 주식 투자에 빗댄 댓글도 눈길을 끌었다.

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한 누리꾼은 "와 꼰대희 SK하이닉스 10만원때 매수한 기분이겠다"고 적었고, 다른 누리꾼은 "대희형 완전 저점 매수했네"라고 반응했다.

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3년 전 출연 영상이 김민의 최근 예능 활약과 함께 재조명되는 상황을 '저점 매수'에 비유한 것이다.

이틀 전 작성된 댓글에도 "900만인 것도 충격적임. 근데 곧 1000만 가겠네"라는 반응이 남아 있다. 현재 영상의 누적 조회수는 약 1100만회다.

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김민은 지난 2일 방송된 '나 혼자 산다'에서 동두천의 오래된 주택에서 생활하는 모습을 공개했다.

직접 발전기를 가동하고 갈라진 바닥을 손보는가 하면, 장작불로 음식을 조리하고 무술 수련까지 이어가는 일상으로 눈길을 끌었다.

작품 속 강렬한 이미지와 꾸밈없는 일상이 맞물리면서 관심은 과거 출연 콘텐츠로도 번졌다.

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방송을 계기로 김민에게 관심을 갖게 된 시청자들이 이전 영상까지 찾아보며 그의 또 다른 매력을 발견하고 있다.

narusi@sportschosun.com