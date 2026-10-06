트와이스, 데뷔 11주년 팬파티 고작 750명..또 터진 팬들 불만

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 트와이스의 데뷔 11주년을 기념하는 팬파티가 공개된 가운데, 팬들 사이에서 행사 규모와 참여 대상 등을 두고 아쉽다는 목소리가 나오고 있다.

트와이스는 지난 5일 팬 소통 플랫폼을 통해 오는 17일 '2026 TWICE FAN PARTY [ONCE UPON A THRI11]'을 개최한다고 밝혔다.

이번 팬파티는 하루 동안 총 세 차례 진행되며, 각 회차 250명씩 총 750명의 팬이 참여할 수 있다. 다만 팬클럽 5기 가입자 가운데 만 15세 이상인 팬들을 대상으로 추첨을 진행해 당첨된 경우에만 현장에 참석할 수 있다.

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행사 소식이 전해진 뒤 국내외 팬들 사이에서는 제한적인 참여 기회를 아쉬워하는 반응이 이어졌다. 특히 오랜 기간 트와이스를 응원해온 팬들이 많은 상황에서 데뷔 기념 행사의 규모가 지나치게 작다는 지적이 나왔다.

행사 장소에 대한 정보가 충분히 공개되지 않은 점도 팬들의 불만을 키웠다. 현재 공식 안내에는 개최 지역이 '서울권'이라고만 명시돼 있으며, 구체적인 장소는 당첨자에게 개별적으로 전달될 예정이다.

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팬들은 지난해 데뷔 10주년 행사 당시에도 비슷한 아쉬움을 제기한 바 있다. 트와이스는 지난해 서울 고려대학교 화정체육관에서 '2025 TWICE FANMEETING [10VE UNIVERSE]'를 개최했다. 당시에도 팬덤 규모에 비해 공연장 규모가 협소하다는 반응이 있었고, 이후 수요를 고려해 일부 시야제한석이 추가로 마련되기도 했다.

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이에 올해 역시 데뷔 기념일을 함께할 수 있는 팬의 수가 750명으로 제한되면서 지난해부터 이어진 행사 규모에 대한 아쉬움이 다시 불거지는 분위기다.

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jyn2011@sportschosun.com