유재석, 고열 취소한 '틈만나면' 14일만에 녹화 재개...야외 강행군 시작

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 유재석이 건강 문제로 취소했던 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,' 녹화를 재개했다.

6일 SBS 측은 '틈만나면,' 이날 녹화 진행 사실을 알리면서 "배우 채수빈과 신승호가 게스트로 참여했다"고 전했다.

앞서 유재석은 지난달 22일 '틈만 나면,' 녹화를 앞두고 건강 악화로 인해 데뷔 이래 처음으로 당일 녹화를 취소했다. 당시 유재석은 심한 감기·몸살 기운을 앓고 있었으며, 고열 증상까지 겹쳐 정상적인 컨디션이 아니었던 것으로 전해졌다. 당시 게스트로 예정됐던 채수빈과 신승호 역시 촬영이 취소되면서 발길을 돌렸다.

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다행히 유재석은 이후 건강을 회복했고, 다음날인 23일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 녹화에 참여한 것으로 알려졌다.

이후 '틈만나면,' 제작진은 유재석과 유연석을 비롯해 당시 게스트였던 채수빈, 신승호와 일정을 다시 조율했고, 이날 촬영을 재개했다.

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이런 가운데 최근 '틈만나면,' 녹화에서는 유재석의 빡빡한 스케줄이 공개돼 다시 한번 눈길을 끌었다.

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유재석은 최근 '틈만 나면,' 녹화 중 "월화수목금이 모두 다 야외촬영이다"라고 말하며 야외촬영만으로 일주일을 채우고 있는 자신의 스케줄을 공개했다. 이에 유연석은 몸을 사리지 않는 열정으로 만들어진 유재석의 남다른 클래스에 존경의 눈빛을 보내기도 했다.

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이는 유재석이 감기 몸살과 고열로 녹화를 한 차례 취소했던 사실이 알려진 상황에서 이 같은 발언이 전해지면서, 쉴 틈 없이 이어지는 그의 일정에 대한 걱정이 커지기도 했다.

anjee85@sportschosun.com