'임신 중' 김다영, ♥배성재 위해 요리하다 진땀 "온 마을 다 먹일 기세"

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[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 김다영이 해외 일정을 마치고 돌아온 남편 배성재를 위해 정성스럽게 식사를 준비한 근황을 공개했다.

김다영은 6일 "이번 귀국 웰컴푸드는 부대찌개"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에는 김다영이 직접 만든 부대찌개가 담겨있다. 냄비 가득 햄과 두부, 버섯, 김치 등이 푸짐하게 담겨 있어 군침을 자극한다.

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여기에 토마토 치킨 리조또까지 한가득 만들어 눈길을 끌었다. 김다영은 음식의 양을 바라보며 "온 마을을 다 먹일 기세. 내 손은 언제 작아질 수 있을까"라고 적어 웃음을 자아냈다.

특히 김다영은 현재 임신 중으로 오는 12월 출산을 앞두고 있어 더욱 눈길을 끈다. 임신 중에도 해외 일정을 마치고 돌아온 남편을 위해 직접 음식을 준비하며 살뜰한 면모를 드러냈다.

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한편 배성재와 김다영은 14세 나이 차를 극복하고 약 2년간 교제한 끝에 2025년 5월 부부가 됐다. 김다영은 현재 임신 중이며, 오는 12월 출산을 앞두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com