'남매 아빠' 송중기, 조카 사랑도 남달라…"조카 위해 시구 나선 삼촌"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송중기가 아이스하키를 즐기는 조카들과 함께 경기장을 찾아 남다른 '조카 사랑'을 드러냈다.

송중기는 지난 3일 경기 안양 빙상장에서 열린 2026-2027 아시아리그 아이스하키 HL안양과 레드이글스 홋카이도의 홈 개막전을 찾았다.

이날 홈 개막전의 퍽드롭 주인공으로 초청된 송중기는 직접 빙판 위에 올라 경기의 시작을 알렸다.

Advertisement

특히 중계진은 송중기와 아이스하키의 특별한 인연을 소개했다. 송중기의 조카가 현재 아이스하키 클럽에서 활동하고 있으며, 송중기 역시 조카와 함께 아이스하키장을 자주 찾는다고 설명했다.

이날 역시 송중기의 조카들이 경기장을 함께 찾았다. 마이크를 잡은 송중기는 "초대해 주셔서 진심으로 영광"이라며 관중들에게 인사를 건넸다.

Advertisement

이어 "제가 예전에 쇼트트랙 선수 활동을 했는데 오랜만에 아이스하키장을 찾으니까 굉장히 설레고 감회가 남다르다"며 어린 시절 빙상 선수로 활동했던 기억을 떠올렸다.

Advertisement

무엇보다 이날을 특별하게 만든 건 조카들이었다. 송중기는 "저에게는 오늘이 의미 있는 날인 게 조카들이 두 명이나 와 있다"고 밝히며 조카들을 향한 애정을 숨기지 않았다. 이후 HL안양을 향한 힘찬 응원 메시지를 전하며 홈 개막전 분위기를 끌어올렸다.

Advertisement

송중기는 실제 어린 시절 쇼트트랙 선수로 활동한 이력이 있다. 중학교 시절까지 국가대표를 꿈꾸며 선수 생활을 이어갔으나 이후 운동을 그만뒀고 배우의 길을 걷기 시작했다.

특히 송중기의 남다른 '조카 사랑'은 과거에도 여러 차례 알려졌다. 송중기는 지난 2021년 영화 '승리호' 개봉 당시 진행된 인터뷰에서 최근 가장 행복했던 순간을 묻는 질문에 두 조카 이야기를 꺼냈다.

Advertisement

당시 송중기는 7살, 5살이었던 조카들이 '승리호' 우주선과 극중 인물들을 직접 그린 그림을 카카오톡으로 보내줬다며 자랑했다. 특히 조카들이 삼촌의 직업이 배우라는 사실을 알고 자신의 작품을 보겠다고 하는 모습이 예뻐 행복했다고 애정을 드러냈다.

이듬해에는 송중기의 공식 SNS를 통해 조카가 그린 그림이 공개되기도 했다. 당시에도 송중기가 조카의 그림을 직접 소개하면서 각별한 '조카 바보' 면모가 화제를 모았다.

그런 가운데 시간이 흘러 조카 중 한 명이 아이스하키 클럽에서 활동하고, 쇼트트랙 선수 출신인 송중기가 조카를 따라 아이스하키장을 자주 찾는다는 사실까지 알려지면서 '빙상 가족'의 특별한 인연도 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 송중기는 2023년 영국 출신 배우 케이티 루이스 사운더스와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com