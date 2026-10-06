성유리, 이효리 제대로 놀렸다...'콧구멍 확대 굴욕샷' 박제 "밀착취재"

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[스포츠조선 김수현기자] 성유리가 이효리의 '엽기 사진'을 공개하며 핑클의 끈끈한 우정을 과시했다.

성유리는 6일 자신의 SNS에 "밀착취재"라는 글과 함께 장난을 치고 있는 이효리의 모습을 순간 포착한 사진을 공개했다.

사진 속 이효리는 머리카락을 앞으로 끌어당겨 얼굴을 가린 채 장난스러운 포즈를 취하고 있다. 특히 머리카락 사이로 콧구멍만 선명하게 드러나 보는 이들의 웃음을 자아냈다.

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성유리는 여기서 그치지 않았다. 이효리의 콧구멍 부분만 크게 확대한 뒤 크롭해 한층 더 장난기 넘치는 '엽기 사진'을 완성했다. 오랜 시간 함께해온 두 사람의 남다른 친분과 유쾌한 케미가 고스란히 드러나는 대목이다.

이효리 역시 이날 옥주현, 이진, 성유리의 얼굴을 크게 확대한 사진을 촬영해 SNS에 올리며 장난을 이어갔다. 이에 성유리가 이효리의 장난에 '복수'하듯 사진을 공개한 것으로 보여 웃음을 더했다.

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특히 핑클 멤버들의 유쾌한 모습이 공개되면서 약 21년 만에 성사될 것으로 알려진 완전체 활동에 대한 팬들의 기대감도 더욱 커지고 있다.

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앞서 지난달 21일 젬스톤이앤엠은 "이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 함께 핑클의 완전체 활동을 준비하고 있다"고 밝혔다.

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핑클이 네 멤버 완전체로 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 앨범 'Forever Fin.K.L'(포에버 핑클) 이후 약 21년 만이다.

오랜 시간이 흘렀음에도 여전한 우정을 보여주고 있는 핑클이 21년 만의 완전체 활동에서 어떤 모습을 보여줄지 팬들의 관심이 집중되고 있다.