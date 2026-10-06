[SC-BIFF] 거창하지 않지만 스며드네..개막작 '낮과 밤은 서로에게' 심은경에 웃고 전소영에 울고

사진=케이무비엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[부산=스포츠조선 조지영 기자] 가을, 영화의 바다 부산에서 제철을 맞은 K-감성 멜로가 첫 선을 보였다.

6일 오후 부산 해운대구 우동에 위치한 영화의전당 중극장에서 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게' 기자 시사회가 열렸다. 이날 시사회를 통해 전 세계 첫 공개된 '낮과 밤은 서로에게'는 '최악의 하루' '더 테이블' '아무도 없는 곳' '조제'까지 자신 만의 서정적 멜로 감성을 이어가고 있는 김종관 감독의 신작이다.

사진=케이무비엔터테인먼트

사진=케이무비엔터테인먼트

사진=케이무비엔터테인먼트

가을의 문턱을 여는 10월, 지금의 계절과 어울리는 '낮과 밤은 서로에게'의 이야기는 여름부터 가을까지 계절이 변화하는 시기, 하나의 카페에 스쳐간 네 쌍의 남녀가 담아낸 이야기를 그렸다. 낮과 밤, 다른 시간대에 카페에 머물다 간 유진(김민하)과 현오(주종혁)의 아쉬운 마주침을 시작으로 중학교 때 같이 과외를 받았던 상미(한선화)와 영민(장률)의 엉뚱하고 신박한 재회, 웹소설 작가와 영화감독으로 만난 혜진(심은경)과 동남(이희준)의 불꽃 튀는 만남, 아이돌 준비생 나경(전소영)과 종수(김동휘)의 애틋한 이별까지 계절의 미묘한 변화 속에서 한 공간을 오가는 이들의 네 가지를 한 편의 서정적인 시처럼 풀어냈다.

Advertisement

'한 여름 밤의 꿈', '아직 나인 사람들', '이.순.불', '가을 이야기'로 이어지는 구성은 인연에서 시작해 기억과 호감을 거쳐 이별에 닿는 감정의 흐름을 따라간다. 제목처럼 낮과 밤이 서로를 스쳐 가듯, 영화는 닿을 듯 닿지 않는 관계들을 담담하게 바라본다. 특히 웃음을 담당하는 에피소드인 '이.순불'의 심은경 내공이 상당하다. 19금 웹소설을 쓰는 작가 혜진과, 그가 쓴 소설 '이.순.불(이토록 순수한 불륜)'을 드라마로 만들고 싶어 하는 감독 동남(이희준)의 만남을 다룬 에피소드인데, 자신의 글을 진심으로 알아봐 주는 사람 앞에서 마음이 풀리는 작가의 심리가 코믹하고 유쾌하게 그려졌다. 실제로 어딘가에 있을 법한 현실적인 작가의 모습을 자연스럽게 구현해 몰입감을 높인 심은경은 이희준과 주고받는 호흡 또한 능청스럽게 받아치며 '원조 코미디퀸' 다운 면모를 발휘한다. 옴니버스의 중반부에서 영화의 에너지를 가장 높이 끌어올리는 대목이다.

사진=케이무비엔터테인먼트

뿐만 아니라 '낮과 밤은 서로에게'의 엔딩을 장식하는 마지막 에피소드 '가을 이야기'도 눈길을 끈다. 앞선 세 편이 인연, 기억, 호감이 사랑으로 번지는 순간을 그렸다면 '가을 이야기'는 오래전부터 예감해 온 이별을 마침내 받아들이고 침착하게 맞이하는 젊은 청춘의 모습을 담았다. 어린 청춘임에도 이별 앞에서 꽤 진지하고 묵직하게, 또 서로를 향한 진솔한 마음을 담아 작별을 나누는 장면이 인상적이다. 감정을 과장하지 않고 담백하게 그려냈음에도 오히려 그 절제가 큰 울림으로 다가온다. 무엇보다 신인 전소영의 연기는 이 에피소드의 가장 큰 발견이다. 이별을 앞둔 인물의 섬세한 감정선을 안정적으로 표현해 깊은 인상을 남겼고 김동휘와 함께 만들어낸 차분한 호흡으로 '낮과 밤은 서로에게'의 여운을 남겼다.

Advertisement

'낮과 밤은 서로에게'는 거창한 사건 없이도 사람 사이에 오가는 작은 감정의 결을 포착해낸 영화다. 각기 다른 온도의 이야기들이 하나의 계절처럼 이어진다. 배우들의 생생한 연기와 에피소드마다 다른 결의 재미가 어우러져, 가을을 여는 부산영화제의 서막을 촉촉하게 열 수 있을 전망이다.

Advertisement

한편, '낮과 밤은 서로에게'는 부산영화제 공개 이후 오는 11월 개봉 예정이다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com