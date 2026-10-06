혜리 무슨 일…안타까운 심경 고백 "마음 정리 안 돼 무기력, 일상 보내는 법 잊었다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 걸스데이 혜리가 마음 정리를 위해 밴쿠버로 떠났다.

최근 혜리의 유튜브 채널에서는 '누가 밴쿠버를 계획 없이 가? 안녕하세요 누입니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

홀로 캐나다 밴쿠버로 여행을 떠난 혜리는 "혼자서 조용하게 여행할 수 있는 곳이 어디일까. 날씨가 좋았으면 좋겠고 브이로그에서 안 보여드린 곳이었으면 좋겠다는 생각이 들어서 밴쿠버로 여행지를 선택했다"고 밝혔다.

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혜리가 혼자 여행을 떠난 이유가 있었다. 혜리는 "올해 제가 작년부터 찍었던 '그대에게 드림'을 끝마치고 아시아 투어 팬미팅을 진행하고 나니까 마음이 좀 허전한 느낌이 들더라. 그리고 처음 느껴보는 기분인데 일상을 보내는 방법을 잊어버린 거 같다. 시간을 어떻게 보낼지 어려웠다"며 "환기가 필요하기도 했고 새로운 공간에서 시간을 보내다 보면 느껴지는 것들이 있지 않냐. 그런 경험들이 필요한 타이밍이어서 원하는 게 있고 가보고 싶은 게 있다기보다는 그냥 왔다. 이 마음이 정리가 되지 않으니까 무기력해지는 기분이 많이 들어서 정돈을 하긴 해야겠다 싶은 마음에 오긴 왔는데 너무 좋다"고 밝혔다.

혜리는 "제가 제일 놀랐던 게 어제 우버를 타고 가고 있는데 단 한 명도 핸드폰을 걷는 사람이 없더라. 내 눈앞에 있는 것들을 일상처럼 잘 보면서 가고 있는데 그게 저한테는 느껴지는 바가 되게 컸다. 최근 제 무기력함이 시야기 너무 좁은 데서 오지 않았나 하는 생각이 들면서 조금 더 멀리 봐야겠다는 생각이 들더라"라며 "저는 저를 잘 돌보는 사람이라 생각해서 간과했던 게 있는 거 같다. 내 마음이 어떤지, 내가 채워야 할 건 무엇인지 많이 살피려고 한다"고 털어놨다.

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또 혜리는 "저는 평상시에는 제가 어떤 마음인지, 어떤 상태인지 잘 모르고 있는 거 같다. 그러다가 내가 나에 대해 체크해봐야겠다 마음을 먹어야 저에 대한 생각을 하는 편이라 그게 장점이자 단점이라 생각한다"며 "이게 타이밍적으로 늦지 않게 제가 늘 알아채긴 하는 거 같다. 이제 내가 어떤지 알아채야겠다는 신호가 있다. 그럴 때쯤엔 마음을 다스리는 어떤 것들을 한다. 그게 이번엔 여행이었다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com