1일 1식이라더니..강민경, 떡볶이 세 번 먹고 3주 고생 '붓기 안빠져'"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 다비치 강민경이 평소 식습관을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 5일 강민경의 유튜브 채널에는 '차에서 두 달을 먹고 산 다비치...'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강민경은 "사람들이 이런 걸 많이 물어보더라"며 평소 자신에 대해 궁금해했던 질문들에 답하는 시간을 가졌다.

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특히 식습관에 대한 질문이 나오자 강민경은 "저는 보통 1일 1식 한다"고 밝혔다. 이해리는 "저는 1일 2식인 것 같다"고 답했다.

키 168cm에 52kg을 유지하고 있는 것으로 알려진 강민경은 자신의 식사 방식에 대해 설명하면서도 "근데 디저트는 잘 안 치는 것 같긴 하다. 디저트는 식사로 안 친다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이에 이해리는 "디저트가 왜 식사냐"며 동생의 입장을 거들었다.

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강민경은 "그러니까 1일 1식은 아니지 않냐. 밥 먹고 디저트까지 먹으면…"이라고 했고, 이해리는 "1식 맞다"고 받아치며 티격태격하는 모습을 보였다.

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강민경은 이어 "아침에 먹는 라떼 정도도 식사라고 안 친다. 제대로 앉아서 먹는 식사만 1식인 거다"라며 "16시간 공복 유지 이런 건 안 한다"고 강조했다.

그러면서 "진짜 괜히 꺼드럭대는 게 아니고 정말 바빠서 그렇다. 2식, 3식을 먹을 시간이 없다"고 설명했다.

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다만 여행을 떠나면 식사량이 크게 달라진다고. 강민경은 "그래서 여행을 가면 많이 먹는다. 여행은 별개다. 여행에서는 6끼 먹는다. 맥스 7식이다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

이해리 역시 자신의 식습관과 체중 고민을 털어놨다. 그는 "저는 원래 2식을 하다가 이제 식사량으로는 살이 안 빠진다"며 "나 진짜 살찌는 체질은 아니거든"이라고 속상한 마음을 드러냈다.

이에 강민경은 "언니 그 정도면 진짜…"라며 이해리의 이야기에 공감했다.

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이어 강민경은 최근 떡볶이를 먹고 겪었던 일화도 공개했다. 그는 "떡볶이를 한 달 전에 연타로 일주일 동안 세 번을 먹었다. 그런데 붓기 빼는 데 3주가 걸렸다"며 "그래서 '이제 아니다' 싶었다. 붓기가 안 빠진다"고 털어놨다.