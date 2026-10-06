'암살자(들)' 유해진, 결국 경찰에 신변보호 요청 "위해·협박에 엄정 대응"

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[스포츠조선 이우주 기자] 영화 '암살자(들)'와 관련한 논란으로 결국 배우 유해진 측이 경찰에 신변보호를 요청했다.

서울 성북경찰서는 6일 유해진 소속사로부터 신변보호 요청을 받고 보호조치를 준비 중이다. 이는 최근 유해진 자택 인근에서 집회가 열린 데다 온라인 상에서도 유해진을 향한 협박성 발언이 올라오는 등 신변 위협 우려가 커진 데 따른 조치다. 경찰은 유해진의 안전을 위협하는 행위가 발생할 경우 엄정 대응에 나설 계획이라 밝혔다.

최근 영화 '암살자(들)'를 둘러싸고 일부 보수·극우 성향 단체들이 역사적 사실을 왜곡했다는 주장을 제기하며 논란이 계속 이어지고 있다. 이 가운데 일부 단체에서는 주연 배우 유해진의 자택 앞에서 '암살자(들)' 제작진과 출연 배우들을 규탄하는 집회를 열며 상영 중단을 요구하기도 했다. 심지어 유해진이 광고 모델로 활동하는 버거킹과 키움증권 등을 찾아가 광고 계약 철회를 요구하는 등 논란은 배우 개인에 대한 도를 넘는 공격으로까지 이어졌다. 이에 고범석 서울경찰청장은 6일 유해진 등에 대한 위협에 대해 "배우에 대한 위해·협박 등에 대해선 당연히 엄정하게 법에 따라 조치를 취할 것"이라 밝혔다.

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유해진 소속사 VAST엔터테인먼트 측도 5일 공식입장을 통해 "당사는 소속 배우와 관련한 허위사실의 생성 및 유포, 악의적인 인신공격과 모욕은 물론, 배우 개인의 사생활을 침해하거나 신변을 위협하고 명예를 훼손하는 일체의 행위를 매우 엄중하게 보고 있다"며 "소속 배우의 권익과 안전을 침해하는 행위에 대해 지속적으로 모니터링하고, 확인되는 사안에 대해서는 필요한 대응을 이어가겠다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com