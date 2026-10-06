이병헌, ♥이민정 한마디에 "내가 갈까?"...아들 픽업 나선 '자상한 아빠'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 결혼기념일을 맞아 유쾌한 부부 일상을 공개했다.

6일 이민정의 유튜브 채널에는 이민정이 친구들과 함께 28년째 다니고 있는 단골집 5곳을 소개하는 영상이 공개됐다.

이날 친구들과 식사를 이어가던 이민정은 "나 오늘 결혼기념일이야"라며 쑥스러운 듯 결혼기념일을 직접 언급했다. 이어 친구들과 축하의 의미로 건배를 하며 웃음을 보였다.

Advertisement

이민정은 "남편이 촬영이 있어서 결혼기념일 파티는 전날 했다. 선물은 내일 사러 가기로 했다"고 답했다. 그러던 이민정은 갑자기 카메라를 바라보더니 "내일 좋은 거 부탁드립니다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이후에도 이민정은 친구들과 식사를 이어갔다. 한참 식사를 하던 그는 "오늘 딱 이렇게 먹고 자면 내일 아침까지 잘 수 있을 것 같은데"라며 다음 날 일정에 대한 이야기를 꺼냈다.

Advertisement

그러면서 "혹시 남편이 촬영 전에 아들 준후를 데려다준다고 하면…"이라며 이병헌에게 아들 준후의 픽업을 부탁하는 듯한 말을 건넸다.

Advertisement

이민정은 "그러면… 난 째고 계속 쭉 자야지"라며 웃었고, "남편에게 슬쩍 던져봤는데 덥석 문 거 같다"고 말해 폭소를 안겼다.

Advertisement

실제로 이민정은 이병헌에게 받은 답장도 공개했다. 이민정은 "'내가 갈까?' 이러네"라고 전했고, 이를 들은 친구는 "오늘 잘 보여야 되는 날이잖아"라고 말해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

결혼기념일에도 남편에게 자연스럽게 부탁을 건네고, 이를 유쾌하게 받아들이는 이민정과 이병헌의 현실 부부 케미가 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.