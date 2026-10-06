황보라, 출산 후 처음 생일 챙겨준 ♥김영훈에 오열 "어느 순간부터 안 챙겨"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황보라가 남편 김영훈의 생일 이벤트에 감동했다.

6일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에서는 '독감 걸린 아들&남편의 눈물콧물 대환장 콜라보의 황보라 생일파티'라는 제목의 영상이 게재됐다.

촬영을 앞두고 황보라 몰래 제작진을 부른 남편 김영훈. 김영훈은 "보라가 우인이가 태어나기 전에는 생일을 진짜 많이 챙겼는데 우인이 낳고 나서는 생일을 제대로 못 챙겨준 거 같다. 그래서 오늘 아직 생일 전이긴 하지만 서프라이즈해주면 어떨까 싶다"고 깜짝 생일 파티를 계획했다.

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원하는 이벤트에 대해서는 "우인이랑 케이크도 만들고 파티 용품을 사서 찍었던 사진들로 영상을 제작해서 보여주면 좋아하지 않을까 싶다"며 "옛날에는 챙겨줬는데 어느 순간부터 안 챙겨준 거다. '아랑사또전'을 했을 때 캐릭터를 피규어로 만들었는데 '왜 했냐' 하더라. 감동을 안 받는다. 장담하는데 '뭐야?'라고 할 거다. 싫어하진 않겠지만 감동은 안 받을 것"이라 밝혔다.

황보라가 아무것도 모른 채 유튜브 촬영을 하는 사이 김영훈은 아들 우인이를 데리고 본격적인 파티 준비를 했다. 하지만 우인이와 함께 케이크를 만들던 중 갑자기 변수가 생겼다. 우인이가 감기기운이 있어 병원에 가야 하는 것. 급하게 병원에 다녀온 후 김영훈은 열심히 이벤트 준비를 마무리했다.

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집에 도착하자마자 김영훈이 준비한 영상을 본 황보라는 감동의 눈물을 쏟았다. 영상이 끝난 후에는 우인이가 만든 케이크로 특별한 선물을 받았다. 김영훈은 "나 진짜 감동 안 할 줄 알았다"고 놀랐고 황보라는 "어제도 펑펑 울고 오늘도 울었다"며 기뻐했다.

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하지만 감동의 이벤트가 끝난 후 여운을 느낄 새도 없이 엄마 모드가 된 황보라. 황보라는 "현실로 돌아왔다. 감동이고 뭐고 엄마도 아까 눈물 흘리다가 쏙 들어갔다"고 웃었다.

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wjlee@sportschosun.com