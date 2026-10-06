이휘향, '♥조폭 출신 남편'과 닮은 외아들..."아빠 쪽 재능, 글 쓰고 있다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이휘향이 남편과 사별한 지 어느덧 20년이 됐다고 밝히며 가족에 대한 이야기를 전했다.

6일 유튜브 채널 '송승환의 언더풀 라이프'에는 '배우 이휘향 마지막 화 (자유를 만끽하려 변장까지 불사하죠!)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 송승환은 이휘향의 개인적인 일상에 대해 이야기를 나누던 중 "금슬 좋은 부부였지만 남편이 좀 일찍 떠나셨잖아. 그래서 벌써 한 20년이 넘었지"라고 말했다.

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이에 이휘향은 "2006년에 남편이 세상을 떠났다. 딱 20년 됐다. 아들은 하나다"라고 담담하게 밝혔다.

송승환이 "2006년 그 이후에 아들을 혼자 키우면서 엄마로서 힘든 점도 있지 않았을까?"라고 묻자 이휘향은 의외로 담담한 답을 내놨다.

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이휘향은 "엄마로서 힘든 점보다는 아이도 워낙 자기 일을 잘 해나가고 있었다"며 "이미 그때 아이는 대학생이었다"고 말했다. 송승환 역시 "맞다. 결혼을 일찍 했다"고 공감했다.

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이휘향은 오히려 당시 자신의 연기 활동에 더욱 몰입할 수 있었다고 털어놨다.

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그는 "저는 무조건 연기만 잘하면 됐었다. 더 몰입하고 더 '천국의 계단' 악역에 더 빠질 수 있었다"고 말했다.

아들의 근황도 전했다. 이휘향은 "아들은 글을 쓰고 있다"고 밝혔고, 송승환은 "엄마 재능을 이어받았냐"고 물었다.

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이에 이휘향은 "아니다. 남편이 워낙 글 솜씨가 좋았다"고 답했다.

송승환이 "남편이 그때 음악 작사도 하고 작곡도 하고 그랬으니까 아빠 쪽 재능인가?"라고 묻자 이휘향은 "맞다. 아빠 쪽 재능이었고 엄마는 표현하는 거였는데"라며 "글쎄요. 아마도 있겠죠"라고 말했다.

한편 이휘향은 1982년 고(故) 김두조와 결혼해 아들을 두고 있다. 고 김두조는 포항 지역에서 조직폭력배 두목 출신으로 알려졌으며, 이휘향과는 19살의 나이 차가 있었다. 당시 두 사람의 결혼을 둘러싸고 여러 소문이 따르기도 했다. 김두조는 결혼 이후 조직 생활을 청산한 것으로 알려졌다.