김민, '나혼산' 조작설 해명…추가 출연도 예고 "예상 못한 얘기에 마음 무거워"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김민이 '나 혼자 산다' 조작설을 직접 해명했다.

김민은 6일 스타투데이와의 통화에서 MBC '나 혼자 산다' 출연 후 불거진 조작설에 대해 이야기했다. "제작진도 민감한 시기에 저와 새롭게 인연을 맺고 열심히 함께해줬는데 예상치 못한 여러 이야기들이 나와 한편으로 마음이 무겁다"고 심경을 털어놓은 김민. 특히 김민은 자신에게 남다른 의미를 갖고 있는 집이 예능을 위한 공간으로 꾸며졌다는 의혹에 대해 속상해했다. 그러면서 김민은 조작설에 대해 "긴 말을 더 할 필요는 없을 것 같다. 제 소중한 사람들, 공간을 좀 더 따뜻한 시선으로 바라봐주시면 감사하겠다"고 단호하게 이야기했다.

이어 김민은 "앞으로도 '나 혼자 산다'를 통해 시청자들과 다시 만날 기회가 있을 거 같다"며 조심스럽게 추가 출연도 예고했다.

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한편, 배우 김민은 2일 방송된 '나 혼자 산다'에서 역대급 자연인 일상을 공개해 화제가 됐다. 90년 된 동두천 구옥에서 지내는 김민은 직접 발전기를 돌려 전력을 공급하고 갈라진 바닥을 직접 수리하는 등 심상치 않은 일상을 공개해 패널들도 놀라게 했다.

하지만 방송 이후 일각에서는 지난 7월 촬영된 로드뷰와 현재 김민의 주택의 모습이 다르다며 조작설을 제기했다. 또한 집 앞에 전봇대가 있음에도 발전기를 돌리는 모습이 어색하다며 여러 의혹을 제기했다.

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wjlee@sportschosun.com