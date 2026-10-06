이경실, MBC 사장에 출연정지 당했다 "대사 때문에 6개월 방송 쉬어" ('신여성')

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[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 이경실이 출연 정지를 당했던 일화를 밝혔다.

6일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '52세 영철이에게 결혼 의사를 묻다(feat. 찐 리얼상황 영철한테 경실이 소개팅 시켜줌)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김영철은 이경실의 찐팬이었다며 "내가 누나를 얼마나 좋아했냐면 누나가 87년 금상으로 데뷔했다. 혜성같이 나타난 신인이었다. 그때 누나가 다 휩쓸었다"고 떠올렸다. 김영철은 "경실 누나가 주병진 선배님이랑 토크쇼하거나 하면 대사가 없다. 거물급처럼 앉아있다. 그러다 말을 하려고 하면 끊는 게 개그 스타일이었다. 결국 누나가 '이게 무슨 '개망신이야' 하는 게 마무리였다"고 밝혔다.

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이경실은 "이경규 씨가 '나도 몇 마디 못했어' 하면 '너는 입에라도 뗐지. 나는 한마디를 못했어' 하는데 웃고 난리가 났다. 난 그게 해야 하는 대사여서 열심히 했는데 다음날 MBC 사장님이 나를 더 이상 못 나오게 했다. '이게 무슨 개망신이야'라는 말을 해서였다. 그때 당시만 해도 그런 말을 못할 때다. 그래서 한 6개월 쉬었다"고 털어놨다.

찐팬이었던 이경실을 개그 코너로 만나게 된 김영철. 김영철은 "12년 만에 누나를 만났다. '안녕하세요' 하면서 알짱알짱 인사했는데 어디서 정보를 들었는지 나한테 처음에 이름이 안 떠오르니까 '얼굴 긴 애'라고 불렀다. 어느날 교수님 얘기를 꺼내서 저 호텔경영학과라 하니까 그 얘기를 왜 이제 하냐더라. '괜히 잘해줬잖아. 과 후배인줄 알고'라고 하는데 그게 무섭다기보다는 누나의 모습이라 생각했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com