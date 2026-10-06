최산, '밀라노 열애설'에 쿨한 한마디 "성공하면 그런가 보다" ('살롱드립')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 에이티즈 최산이 최근 불거진 황당 열애설 심경을 밝혔다.

6일 유튜브 콘텐츠 '살롱드립' 영상 말미에는 에이티즈 최산과 우영의 출연 예고가 공개됐다.

최산이 "저는 밀라노에서 오늘 들어왔다"고 말하자 장도연은 "뉴스에 '열애설 직접 해명'이라고 떴더라"라고 최근 불거진 열애설을 언급했다. 이에 최산은 "성공하면 그런가 보다"라며 너스레를 떨었고 우영은 "얘는 밖에 나가면 '나 몰라?' 이러고 다닌다"며 최산을 폭로했다.

Advertisement

하지만 최산은 "얘가 이렇게 저를 조롱해도 기분이 안 나쁘다"라고 밝혔고 우영 역시 "저희는 진심으로 싸운 적이 단 한 번도 없다"고 끈끈한 우정을 자랑했다. 그러나 최산이 "제가 오늘 밀라노에서 도착하지 않았냐"고 말을 꺼내자 우영은 "그만 꺼드럭대라. 너 돌체앤가바나 갔다 온 거 안다"고 토로해 웃음을 안겼다.

한편, 최산은 최근 한 여성과 이탈리아 밀라노 길거리를 걷는 모습이 포착돼 열애설이 불거졌다. 이에 소속사 KQ엔터테인먼트 측은 "해당 여성은 밀라노 현지 브랜드 관계자로 일정에 필요한 물품을 함께 구매하러 이동하던 중이었다"며 "문제의 사진에서는 단둘이 있는 것처럼 보일 수 있지만 업로드된 영상을 보면 현지 경호원 뒤에 매니저도 함께 있었다"고 열애설을 즉각 부인했다.

Advertisement

이에 최산도 팬 소통 플랫폼을 통해 "열애설 뭐 뜨는데 아니다"라고 직접 해명하며 "몰래 찍은 것도 잘못이고 범죄는 하지 말자"고 불편한 심경을 드러냈다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com