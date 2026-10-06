아이비, 꿈의 브로드웨이 갔는데 극심한 공포 느껴…"삶의 의욕 잃었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 뮤지컬 배우 아이비가 브로드웨이 무대에 오르기까지 극심한 부담감에 시달렸던 속내를 털어놨다.

6일 아이비의 유튜브 채널에는 '안녕하세요 아이빕니다. 제가 브로드웨이에 이름 새기고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 미국 뉴욕에 도착한 아이비가 브로드웨이 무대를 준비하는 과정부터 첫 공연에 나서는 모습까지 담겼다.

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아이비는 도착 다음 날부터 곧바로 연습에 돌입했다. 공연 슈즈와 대본 등을 챙긴 그는 "과연 어떤 느낌일지 벌써부터 떨린다"며 긴장감을 감추지 못했다.

특히 자신이 공연할 극장을 찾은 아이비는 "아직도 믿기지 않는다. 여기서 내가 한다는 게"라며 벅찬 마음을 드러냈다. 자신의 이름이 극장에 걸리게 된다는 사실에도 좀처럼 실감이 나지 않는 모습이었다.

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하지만 설렘보다 아이비를 크게 짓누른 것은 두려움이었다. 현지 배우 및 스태프들과 본격적인 연습을 시작한 뒤 아이비는 "여러분은 지금 만신창이를 보고 계신다"며 "진짜 어떤 삶의 의욕도 없다. 땅에 헤딩하는 게 이런 거라는 걸 여기 와서 실감한다"고 털어놨다.

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이어 "모두가 가고 싶어 하는 뉴욕 땅에 있지만 마음이 하나도 행복하지 않다. 너무 무섭다. 너무너무 무섭다"고 고백했다.

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잠까지 제대로 이루지 못했다고. 아이비는 "눈을 감으면 눈알이 막 흔들리는 것 같다. 잠을 못 잔다"며 "머릿속에서 계속 대본과 대사가 생각나고 불안하다"고 말했다.

무엇보다 영어로 연기해야 한다는 점이 큰 부담으로 다가왔다. 그는 반복적으로 같은 발음을 지적받고 있다며 "우리나라 사람들이 우리 언어에 없는 발음을 어려워하는 것처럼 영어도 마찬가지다. 연습을 많이 했는데도 원어민들이 항상 똑같은 부분을 지적한다"고 설명했다.

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아이비는 스스로에게 "완벽하지 않아도 돼. 완벽할 수 없고 완벽하지 않아도 돼"라고 되뇌면서도 "그래도 완벽을 추구해야 하지 않나. 일반적인 대화가 아니라 관객들이 내 대사를 알아들어야 하니까 정말 어렵다"고 말했다.

첫 공연을 앞두고는 외모를 신경 쓸 여유조차 없었다. 아이비는 "여기 와서 외모는 거의 폭삭 늙어서 포기했다. 예뻐 보이고 싶은 마음도 없다", "입술 바르고 이런 것도 너무 귀찮다. 아무 의욕이 없다"고 말해 치열했던 준비 과정을 짐작하게 했다.

그러나 첫 공연을 앞둔 순간, 두려움은 새로운 설렘으로 바뀌기 시작했다. 아이비는 "오늘 첫 공연을 끝내면 뭔가 갑옷을 벗는 느낌이 날 것 같다"며 "정말 낯선 땅에서 낯선 사람들과 공포와 두려움, 부담을 이렇게까지 느껴본 건 처음인 것 같다"고 밝혔다.

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그러면서 이번 도전을 데뷔 시절과 비교했다. 그는 "리허설을 하면서 처음 가수로 데뷔했을 때가 생각났다. 가요계에 대해 아무것도 모르고 꿈 하나만을 위해 데뷔했을 때의 느낌이 있었다"며 "떨림보다 흥분되고 기쁘고 엄청 설??? 그 기분을 오늘 여기서 되찾고 싶다"고 말했다.

특히 "데뷔 20년이 넘은 가수이자 16년이 넘은 뮤지컬 배우로서 무대에서의 설렘과 즐거움, 행복을 다시 한번 찾아가는 새로운 여정의 시작이라고 생각한다"고 남다른 각오를 전했다.

마침내 공연장에 첫 출근한 아이비는 자신을 위해 준비된 꽃과 풍선을 발견하고 감격했다. 과거 '시카고' 한국 프로덕션에서 함께했던 크리에이티브 팀의 축하까지 이어지자 연신 놀라움과 고마움을 드러냈다.

이후 무대에 오른 아이비는 현지 관객들 앞에서 공연을 펼치며 오랜 시간 준비해 온 브로드웨이 도전을 현실로 만들었다. 공연을 마친 뒤에는 쉽게 말을 잇지 못한 채 "진짜 기도한 것 같다"며 벅찬 감정을 드러냈다.

한편 아이비는 뮤지컬 '시카고'의 브로드웨이 무대에 합류하며 한국에서 오랫동안 연기해 온 록시 하트 역으로 뉴욕 관객들과 만나게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com