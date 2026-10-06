'이지훈♥' 아야네, 임신 32주 차 몸매 맞아? '짧은 치마' 입고 만삭 외출

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 둘째 임신 32주 차 근황을 공개했다.

아야네는 6일 자신의 SNS에 "임신 32주 차!!!"라며 만삭을 향해 가고 있는 근황과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

아야네는 "사실 루희 임신 때와 달리 내 정확한 주수를 검진을 통해서만 확인한다"며 둘째 임신 후 달라진 일상을 전했다.

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첫째 육아와 둘째 임신을 동시에 해내고 있는 만큼 온전히 태아에게만 집중하기는 쉽지 않다고. 그는 "오로지 뱃속 아이에게만 집중해줄 수 없는 환경이지만 이젠 자연분만으로 잘 낳기 위해 스트레칭 등등 시작했다"고 밝혔다.

이어 "중기부터 붓기 관리랑 영양제 잘 챙겨 먹어서 그런지 생각보단 힘들지 않고 배도 안 땡긴다"며 비교적 건강하게 임신 후기를 보내고 있다고 설명했다.

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그러면서도 아야네가 꼽은 가장 힘든 부분은 첫째 딸 루희의 육아였다. 아야네는 "그냥 힘든 건 첫째 만족시킬 만한 육아를 하는 거"라며 웃음을 보였다.

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특히 임신으로 몸이 무거워진 엄마를 걱정하는 어린 딸의 모습도 전해 뭉클함을 안겼다. 아야네는 "몸을 자유롭게 쓸 수 없다 보니 요구에 응하지 못할 때가 많다"며 "그럴 때마다 '엄마 힘들어?', '엄마 복복이 무거워?' 하는 첫째가 장하고 안쓰럽다"고 털어놨다.

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아야네는 딸을 향해 "엄마 복복이 잘 낳고 회복되면 다시 1000프로 에너지로 같이 놀자"고 약속했다. 오랜만의 밤 외출에 신난 모습을 보이면서도 "현실은 일정 끝나자마자 복귀"라고 덧붙여 육아 중인 현실을 유쾌하게 전했다.

함께 공개한 사진에서는 한층 선명해진 D라인도 눈길을 끌었다. 아야네는 흰색 블라우스에 짧은 스커트를 매치한 채 꽃다발을 들고 여유로운 시간을 보내는 모습을 공개했다.

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한편 이지훈과 일본인 아야네는 2021년 결혼했다. 두 사람은 2024년 첫째 딸 루희를 품에 안았으며, 현재 둘째 출산을 앞두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com