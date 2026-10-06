배성재, 주우재와 먹방 촬영 '뱉는 통' 폭로했다..."남긴 거 내가 다 처리" (옥문아)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 배성재가 먹방 프로그램 촬영 당시 '뱉는 통'까지 준비돼 있었다고 폭로해 웃음을 자아냈다.

6일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 배성재와 김다영 부부가 게스트로 출연했다.

이날 배성재는 주우재와 함께 먹방 프로그램을 촬영했던 일화를 공개했다. 이를 들은 김숙이 "우재랑 밥 먹으면 밥맛 떨어질 텐데"라고 하자 배성재는 당시 상황을 설명했다.

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배성재는 "같이 먹방을 하게 됐는데 저는 잘 모르는 분들과 방송을 하게 된 거다"라며 "작가님이 이렇게 오더니 '우재 씨가 진짜 밥맛 떨어지게 먹을 거다'라고 하더라. 저는 맛있게 먹어주면 되는 역할이었다"고 말했다.

이어 "보니까 우재 씨가 진짜로 깨작깨작 먹고 많이 남기더라"며 "그걸 또 제가 처리하는 거다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이에 주우재는 "저는 출연자들이 체하는 걸 방지한 거다. 저를 보고 입맛 떨어지라고"라고 너스레를 떨었다.

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그런데 배성재는 여기서 뜻밖의 비화를 공개했다. 그는 "밑에 뱉는 통을 따로 주셨다. 왜냐하면 하루에 2회분 녹화를 하면 6끼를 먹어야 했다"고 털어놨다.

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김숙이 "뱉는 통 있었지만 한 번도 안 뱉었죠?"라고 묻자 배성재는 "저는 한 번도 안 뱉었다. 깨끗했다"고 자신 있게 답해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

이를 들은 김종국은 "어쩐지 SBS '런닝맨'에 나올 때마다 벌크업이 돼 있더라"라고 농담했고, 출연진 모두 폭소했다.