'72년생' 유재석, '73년생' 유재명…비주얼 뒤집은 '1살 차' 반전 나이에 유연석도 '깜짝'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 유재명이 유재석보다 한 살 어린 '동생'이라는 사실이 공개되며 현장을 웃음바다로 만들었다.

6일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에는 MC 유재석, 유연석과 함께 배우 유재명, 이선빈이 '틈친구'로 출연해 충남 천안을 찾았다.

이날 유재석은 유재명을 바라보며 "저보다 동생이라고?"라고 물으며 쉽게 믿기지 않는다는 반응을 보였다. 옆에서 이를 듣던 유연석 역시 깜짝 놀란 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

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알고 보니 유재명은 1973년생으로, 1972년생인 유재석보다 한 살 어렸다. 작품에서 묵직하고 카리스마 넘치는 역할을 주로 맡아온 유재명의 이미지와 실제 나이에서 오는 반전이 출연진을 놀라게 한 것.

두 사람 사이에는 뜻밖의 공통점까지 발견됐다. 유재명은 유재석에게 "형님 혹시 강릉 유 씨냐"고 물었고, 유재석은 "맞다. 묘금도 유 씨"라고 답했다. 같은 강릉 유씨라는 사실까지 확인되면서 두 사람의 예상치 못한 인연이 드러났다.

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무엇보다 갑작스럽게 '형'이 된 유재석의 반응이 웃음을 안겼다. 유재석은 유재명을 향해 "아이고, 동생이 또…"라며 쉽게 말을 잇지 못했고, 유재명은 "부담스럽겠지만 동생입니다"라고 재차 못 박아 현장을 폭소케 했다.

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유재석보다 한 살 어린 나이부터 같은 강릉 유씨라는 사실까지 연이어 밝혀지면서 첫 만남부터 예상 밖의 '형·동생 케미'가 완성됐다.

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olzllovely@sportschosun.com