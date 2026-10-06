[SC-BIFF] "국경 넘은 영화 의미有"…BIFF 얼굴 된 김민하→亞간판 양자경이 빛냈다(종합)

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 제31회 부산국제영화제 개막식이 펼쳐지고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 조지영 기자] 한국 영화의 얼굴이 된 김민하가 포문을 열고 양자경이 클라이맥스를 연 부산영화제가 아시아 영화의 메카로서 존재감을 드러냈다.

제31회 부산국제영화제가 6일 오후 부산 해운대구 우동 영화의전당 야외극장에서 배우 김민하의 단독 사회로 진행, 화려한 축제의 서막을 열었다.

한국 영화의 발상지인 부산에서 6일부터 15일까지 10일간 펼쳐지는 올해 부산영화제는 영화의전당을 중심으로 CGV센텀시티, 롯데시네마 센텀시티, 영화진흥위원회 표준시사실, 소향씨어터 우리은행홀, 부산시청자미디어센터 공개홀 등 8개 극장 31개 스크린을 통해 관객을 만난다. 공식 초청작 59개국 247편(월드·인터내셔널 프리미어 105편, 월드 프리미어 95편, 인터내셔널 프리미어 10편)과 커뮤니티비프 상영작 69편을 더해 총 316편을 선보인다. 올해 부산영화제의 출발을 알리는 개막작은 한국의 김종관 감독 신작 '낮과 밤은 서로에게'로 포문을 열고 폐막작은 올해 경쟁부문 선정작 중 가장 뛰어난 작품성에 주는 상인 부산 어워드 대상이 폐막작으로 상영된다.

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6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 김혜자가 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 황정민이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 윤경호가 레드카펫을 걷고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 조인성이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

아시아 최고의 영화 축제라는 타이틀이 무색하지 않게 올해 부산영화제를 찾은 영화인들의 면모도 화려하다. 개막식에는 배우 박성웅, 신현준, 문성근, 예지원, 김슬기, 우지현, 장률, 심은우, 강승우, 강승호, 장세림, 강길우, 슈화(아이들), 정성일, 박지현, 류현경, 유재명, 이선빈, 전석호, 김혜자, 류승룡, 박해준, 옹성우, 이상희, 이이경, 김아영, 김도연, 김현주, 김유미, 손석구, 최희서, 윤경호, 이희준, 김신록, 현빈, 정우성, 우도환, 권해효, 노정의, 조인성, 황정민, 음문석, 조여정, 전도연, 설경구, 최희서, 전소영, 김동휘, 양자경, 판빙빙, 나나세 후리, 오카다 로카, 카사마츠 쇼, 미치에다 ??스케, 사와지리 에리카, 마루야마 류헤이와 임선애, 방은진, 윤단비, 이용재, 송일곤, 김지현, 김성윤, 정주리, 이장호, 이명세, 배창호, 정지영, 한준희, 우민호, 나홍진, 임권택, 고레에다 히로카즈, 타카무라 켄타로, 구마모토 료헤이, 사토 사키치, 허안화, 알폰소 쿠아론 등이 참석해 자리를 빛냈다.

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 이희준과 김민하가 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

이날 사회를 맡은 김민하는 "무대에 오르기 전 정말 무서웠다. 지난해 부산영화제 개막식에서 이병헌 선배가 '모든 이야기에는 시작이 있다'고 했다. 폐막식에서 수현 선배는 '이것은 끝이 아니라 또 다른 시작이다'라고 했다. 지난해 부산영호제는 30살을 맞았고 올해 우리는 머물지 않고 세계를 향해 한 걸음 내디뎠다. 부산영화제 그 첫걸음을 함께 시작해 보려고 한다"고 말문을 열었다.

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 양자경이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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아시아영화인상은 홍콩 영화의 부흥기 속에서 주체적인 여성 캐릭터의 새로운 지평을 연 선구자이자 '에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스'로 아시아계 배우 최초 아카데미 여우주연상을 수상하는 등 세계 무대에서 아시아 영화의 위상을 높이고 아시아 영화 발전에 기여한 공로를 인정받은 중국계 말레이시아 출신 배우 양자경에게 돌아갔다.

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이날 개막식 무대에 오른 양자경은 "아시아영호인상을 받게 되어 영광으로 생각된다. 우리의 이야기가 문화와 국경을 넘어 전달되는 방식이 매우 의미가 있다. 부산 시민들과 함함께해 감사하고 이렇게 아름다운 영예를 안겨주어 감사하다. 모든 영화 뒤에 당신을 믿어준, 그리고 도전하게 해주고 길을 지켜준 사람이 있다. 내게도 그런 분이 있었다는 것에 정말 큰 축복이다"고 말했다.

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한편, 제31회 부산국제영화제는 지난 6일 개막해 오는 15일까지 10일간 부산 일대에서 개최된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com