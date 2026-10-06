"그러면 안 되는데..." 배성재, 14살 연하 ♥김다영 셀카 계속 봤다 '심쿵 러브스토리' (옥문아)

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[스포츠조선 김수현기자] 배성재와 김다영 부부가 14살의 나이 차이를 뛰어넘은 러브스토리를 공개해 눈길을 끌었다.

6일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 배성재와 김다영 부부가 게스트로 출연했다.

1978년생인 배성재와 1992년생인 김다영은 14살 차이가 나는 부부다. 이날 방송에서 두 사람은 세대 차이부터 첫 만남과 연애를 시작하게 된 계기까지 솔직하게 털어놨다.

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김다영은 평소 배성재와 세대 차이를 크게 느끼지 않는다고 했다. 그는 "세대 차이가 평소에는 느껴지지 않는다. 라디오를 진행하다 보니까 트렌디하긴 한데, 옛날 이야기를 하다 보면 '초등학교 때 6.25 노래를 배웠다'고 하는 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

특히 두 사람의 나이 차이는 마치 '선생님과 제자' 정도로 느껴질 만큼 컸다는 것. 김다영은 "아나운서 아카데미 원장님을 알았는데 남편과 친구였다"고 밝혀 또 한 번 웃음을 안겼다.

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두 사람의 첫 만남에도 아나운서 아카데미 원장이 등장했다. 김다영은 "제가 합격했다고 인사하러 갔는데 원장님이 남편을 소개해줬다"며 "'나중에 밥 사주세요'라고 통화한 게 처음이었다"고 당시를 회상했다.

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하지만 곧바로 가까워진 것은 아니었다. 김다영은 "바로 연락하기에는 조심스러운 분위기였다. 반년 정도 있다가 연말 인사를 했다. 그리고 이틀 뒤에 만나게 됐다"고 설명했다.

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"처음부터 사심이 있었냐"는 질문에는 "팬심은 있었다"고 솔직하게 답했다. 이어 "비밀연애할 때도 배성재 얘기가 안 나온 적이 없다"며 이른바 '배성재 신화'를 언급했다.

김다영은 "남편 얘기가 나올 때마다 표정 관리가 힘들었다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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배성재 역시 당시를 떠올렸다. 그는 "밥을 먹고 그냥 마무리되나 했는데 김다영이 '다음에 술을 한 잔 하자'고 하더라"고 말했다.

그러나 김다영은 "그게 아니라 점심을 먹었으니 '다음엔 저녁도 괜찮을 것 같아요'라고 한 것"이라며 해명했다. 이에 배성재가 이를 "나랑 술을 먹자고?"라고 받아들이면서 두 사람 사이에 묘한 분위기가 만들어졌다고.

배성재는 당시 곧바로 연애 감정을 품었던 것은 아니라고 했다. 그는 "그러면 안 된다는 생각이 드는데 셀카를 찍은 걸 내가 계속 보고 있더라"고 털어놔 설렘을 자아냈다.

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김다영 역시 "나이보다 '전설 같은 선배님'을 남자로 본다는 생각을 하기가 힘들었다"고 고백했다.