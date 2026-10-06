배성재, 이렇게까지..♥14살 연하 아내에 "멍!" 강아지 흉내 '폭소' (옥문아)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 배성재가 14살 연하 아내 김다영의 애칭에 실제 강아지 소리로 화답해 웃음을 자아냈다.

6일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 배성재와 김다영 부부가 게스트로 출연했다.

이날 '사귀고 나서 생긴 애칭'에 대한 이야기가 나오자 김다영은 배성재를 '강아지'라고 불렀다고 밝혔다.

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김다영은 "남편을 '강아지'라고 불렀다. 할머니가 너무 귀여운 아기를 보면 '아이고 우리 강아지' 하는 것처럼 한 거다"라며 "쪼그만 강아지 말고 시골 강아지 있지 않냐. 남편이 애교가 되게 많다"고 설명했다.

이에 배성재는 자신의 애칭에 대해 "저는 담백하게 '애기'라고 불렀다"고 말했다.

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하지만 이를 들은 주우재는 "안 담백하다"고 지적했고, 홍진경 역시 "느끼해 죽겠다"고 반응해 폭소를 자아냈다.

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김다영은 "'애기'라는 말을 저도 처음 들어봤다. '애기' 소리를 들을 나이도 아니고…"라면서도 "근데 14살이고 많이 차이 나니까 '이 사람한테는 들어도 되겠다'는 생각이 들더라"고 털어놨다.

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이어 '강아지'라고 부르면 배성재가 어떻게 반응하느냐는 질문이 나오자 예상 밖의 답변이 돌아왔다.

배성재는 "저는 '멍' 한다"고 말한 뒤 실제로 강아지 울음소리를 내 모두를 놀라게 했다.

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출연진이 깜짝 놀라자 배성재는 "가끔 하는 거다"라고 해명했지만, 동생들의 놀림을 피하지 못해 웃음을 안겼다.

한편 배성재와 김다영은 14살의 나이 차이를 극복하고 약 2년간 교제한 끝에 2025년 5월 부부가 됐다. 김다영은 현재 임신 중이며 오는 12월 출산을 앞두고 있다.