김영철, 첫 열애 공개되자마자 이별 "기사화에 부담, 마음 이미 떠나" ('신여성')

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[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 김영철이 마지막 연애에 대해 밝혔다.

6일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '52세 영철이에게 결혼 의사를 묻다(feat. 찐 리얼상황 영철한테 경실이 소개팅 시켜줌)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이선민은 김영철에게 "말씀을 듣다 보니 가정이 필요하겠다는 생각이 들더라"라며 결혼에 대한 생각을 물었다. 이에 이경실은 "영철이가 눈이 높더라"라고 밝혔고 김영철은 "난 타이밍도 한번 놓쳤고 나도 사람들하고 어울리는 거 너무 좋다. 매일 라디오, TV, 유튜브, 약속을 보내다 보면 일요일 하루만큼은 약속을 안 잡는다. 혼자만의 시간을 안 보내면 안 되겠더라"라고 밝혔다.

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그러면서 김영철은 마지막 연애에 대해 "마지막 연애는 12년 전이다. 그때 한 9개월을 만났다. 연예인은 아니었다"며 "기사화가 됐다. 기사화가 되니까 상대방이 너무 부담스러워하더라. 1월 1일에 어떤 톱스타가 떴다. 1월 2일에 나도 터지는데 내가 근데 그렇게 막 스타 반열에 오른 애도 아닌데"라고 털어놨다.

이경실은 "부담스러워할 때 네가 그냥 놔줬냐. 네가 안 잡았냐"고 물었고 김영철은 "나는 나대로 상처를 받았다. 달래줬는데 이미 마음이 떠났다"고 고백했다.

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그러자 이경실은 "내가 저번에도 얘기했지만 정말 소개시켜주고 싶은 동생이 있다. 물론 그 친구한테 영철이가 어떠냐 물어보진 않았다"고 소개팅을 제안했다. 긴장한 김영철은 "소개팅에 대한 상처가 있다. 누나처럼 소개시켜준다 그러고 뒤늦게 상대방한테 물어보면 연예인이라 부담스럽다고 한다. 알고 나면 부담스러워서 안 나온다 하니까 나도 소개팅이 지쳤다"고 속내를 밝혔다.

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이에 이경실은 지인에게 즉석에서 전화를 걸어 소개팅 주선에 나섰다. 하지만 지인은 남자친구가 생겼다고 밝혔고, 이경실은 "내가 좀 서두를 걸 그랬다"고 진심으로 아쉬워했다.

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wjlee@sportschosun.com