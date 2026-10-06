[SC-BIFF] 논란 딛고 선 황정민→'신입생' 김재원·전소영…부산의 밤 환히 빛냈다(종합)

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 황정민이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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[부산=스포츠조선 안소윤 기자] 아시아를 대표하는 배우들이 부산의 밤을 환하게 밝혔다.

제31회 부산국제영화제(Busan International Film Festival, BIFF) 개막식이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 야외무대에서 열렸다.

개막식에 앞서 열린 레드카펫 행사에는 국내외 스타들과 감독들이 대거 참석해 부산의 밤을 빛냈다. 이날 박성웅, 신현준, 문성근, 예지원, 임선애 감독, 임성빈(빈지노), 김슬기, 우지현, 장률, 심은우, 심수빈, 심은경, 슈화, 조이현, 김재원, 강유석, 배강희, 김정훈 감독, 홍성민 감독, 정성일, 박지현, 류현경, 유재명, 이선빈, 류승룡, 박해준, 옹성우, 이상희, 김주령, 이이경, 김아영, 김도연, 정주리 감독, 김현주, 정지영 감독, 판빙빙, 손석구, 최희서, 김다민 감독, 윤경호, 이희준, 한준희 감독, 김신록, 나가야마 에이타, 우민호 감독, 현빈, 정우성, 우도환, 권해효, 나홍진 감독, 조인성, 황정민, 음문석, 이창동 감독, 조여정, 전도연, 설경구, 고레에다 히로카즈, 알폰소 쿠아론 감독, 양자경, 김종관 감독, 주종혁, 전소영, 김동휘 등이 참석했다.

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6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 조인성, 음문석, 나홍진 감독, 황정민이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

이날 황정민은 '호프'를 함께한 나홍진 감독, 조인성, 음문석과 함께 레드카펫에 올랐다. 블랙 수트를 착용한 그는 영화제 현장을 찾은 관객들을 향해 밝게 인사했다. 황정민은 현재 스토킹 사건과 관련해 법적 공방을 이어가고 있다. 앞서 지난 7월 황정민의 전 연인이라고 주장한 A씨가 개인 계정을 통해 메신저 내용과 통화 기록 등을 공개하며 황정민과 지속적으로 연락을 해왔다고 주장했다. 이와 관련해 황정민 소속사는 "황정민 씨 관련 악성 게시물 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라며 "황정민 씨는 해당 작성자를 형사 고소했다. 법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다"고 밝혔다.

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 슈화가 발걸음을 옮기고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 김재원과 조이현이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 전소영이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

영화배우로 올해 부산국제영화제를 찾은 슈화는 핑크빛 드레스를 입고 레드카펫에 등장해 마치 형광등을 켠 듯 환하게 빛나는 피부톤을 자랑했다. 영화 '최종면접' 팀의 김재원과 조이현도 풋풋한 매력을 발산했다. 김재원은 나비넥타이로 포인트를 준 깔끔한 수트 스타일로 훈훈한 비주얼을 완성했다. 조이현은 오프숄더 드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈다. 개막작 '낮과 밤은 서로에게'로 팬들과 만난 전소영은 올림머리와 함께 꽃이 그려진 드레스를 입고 동양미를 물씬 풍겼다.

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 판빙빙이 발걸음을 옮기고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

6일 부산 해운대 영화의 전당에서 열린 제31회 부산국제영화제 개막식 레드카펫. 양자경이 포즈를 취하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.06/

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2년 만에 부산을 찾은 중화권 스타 판빙빙은 빨간 투피스 드레스를 입고 강렬한 분위기를 자아냈다. 아시아영화인상 수상자 양자경은 어깨라인이 돋보이는 실버 드레스에 진주 액세서리를 매치시켜 화려한 비주얼을 과시했다.

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한편 제31회 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com