스윙스, '마운자로 12.5㎎' 투약 중 구토…"웃기고 있네 하고 햄버거 10개 먹어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 스윙스가 비만 치료제 마운자로 투약 중에도 남다른 식욕을 드러냈다.

스윙스는 6일 자신의 SNS에 최근 병원에서 치료를 받은 뒤 의료진으로부터 들은 권고 사항과 함께 자신의 식사량을 공개했다.

그는 "좀 전에 병원에서 무슨 치료 받으면서 권고 사항 들은 게 '뭐 먹다가 토할 수도 있다. 조금만 먹어라'라고 하길래 웃기고 있네 하고 엄청 먹었다"고 밝혔다.

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이어 현재 마운자로 12.5㎎ 용량을 투약 중이라고 밝힌 스윙스는 "근데 웬일이야. 진짜 토하는 거야"라며 실제로 구토 증상을 겪었다고 털어놨다.

그러면서도 반전이 있었다. 스윙스는 "와 근데 왜인지 알아? 햄버거 10개 먹었어"라고 덧붙여 놀라움을 자아냈다. 의료진으로부터 식사량을 줄이라는 권고를 받은 상황에서도 햄버거를 무려 10개 먹었다는 것.

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스윙스는 최근 마운자로를 통한 체중 감량 과정을 꾸준히 공개해왔다. 지난 6월에는 "세상 탓 그만하려고 오늘 마운자로 받았다"며 처음 처방받은 사실을 알렸다. 당시에도 "평소랑 똑같이 먹었다"며 빅맥 4개를 먹겠다고 밝혀 화제가 됐다.

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이후 투약 용량도 단계적으로 높였다. 지난 7월에는 "7.5㎎을 맞아도 아무 소용이 없더라"며 10㎎을 처방받았다고 공개했고, "이것마저 실패하면 위 절제술 할 거다"라고 말할 정도로 체중 감량에 강한 의지를 보였다.

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8월에는 "마운자로 하나도 도움 안 된다"며 소고기와 현미밥, 브로콜리 등을 먹는 방식으로 돌아갔다고 밝히기도 했다. 그러나 9월에는 12.5㎎ 제품 사진과 함께 "이래도 내가 지나 보자"라는 글을 남기며 고용량 투약을 이어가고 있음을 알렸다.

최근에는 실제 감량 효과도 공개했다. 스윙스는 지난 3일 공개된 홍현희·제이쓴 부부의 유튜브 채널 '홍쓴TV'에서 "약간 효과가 있어서 두 달 반 동안 그래도 6kg 정도 뺐다"며 "첫 주에만 많이 빠졌고 그 뒤로는 잘 안 빠진다"고 밝혔다.

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한때 100kg까지 체중이 늘었다고 털어놨던 스윙스가 마운자로 투약과 식단 조절을 병행하며 다이어트에 나선 가운데, 이번에는 12.5㎎ 투약 중 햄버거 10개를 먹은 뒤 구토했다고 밝히면서 다시 한번 남다른 '먹성'을 보여줬다.

olzllovely@sportschosun.com