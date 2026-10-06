배성재, 결혼 잘했네...7kg 감량시킨 ♥14살 연하 아내의 '내조 식단' (옥문아)

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[스포츠조선 김수현기자] 김다영이 남편 배성재를 위해 일주일치 식단을 직접 짜고 관리하는 '내조의 여왕' 면모를 공개했다.

6일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 배성재와 김다영 부부가 게스트로 출연했다.

이날 김숙은 두 사람의 결혼생활을 언급하며 "둘이 사는 게 너무 행복해 보인다. 두 분이 사는 영상을 봤는데 김다영이 내조의 여왕이다. 배성재가 살이 빠졌다고 했는데 김다영이 식단을 짜서 철저하게 관리하는 거냐"고 물었다.

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김다영은 "제 취미가 식단 짜기"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

이어 "남편이 단백질을 많이 먹어야 하니까 소, 돼지, 닭, 두부를 안 겹치게 식단을 짜서 만든다. 일주일 치 식단을 준비한다"고 설명했다.

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단순히 식단을 짜는 것에 그치지 않았다. 김다영은 "남편 스케줄표를 보면서 언제 집에서 밥을 먹는지 체크해서 일주일치를 다 짜놓고 그대로 해주는 거다"라고 밝혔다.

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김다영은 남다른 요리 실력을 자랑하며 배성재의 식사를 꼼꼼하게 챙기고 있었다. 실제로 배성재는 김다영의 노력으로 결혼 후 7kg를 감량했다고.

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배성재는 "심지어 보니까 제가 하루에 세 끼를 먹더라. '삼식이'라는 말도 있지 않냐. 내가 삼식이로 살고 있구나 하는 걸 최근에 깨달았다"고 말해 웃음을 자아냈다.

홍진경이 "가끔은 외식하고 싶지 않냐"고 묻자 김다영은 "저도 이제 강박이 생기나 보다. 남편이 운동을 안 하니까 거기다 외식까지 해버리면 살이 찔 거 아니냐. 집밥은 무조건 외식보다 건강하다"고 답했다.

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이에 김숙은 "식단만 보면 남편이 김종국이어야 된다"고 말해 폭소를 안겼다.

배성재 역시 아내의 정성에 자랑을 이어갔다. 그는 "지방 출장 가면 도시락을 2끼 싸준다"고 밝혀 출연진의 부러움을 샀다.

송은이가 "그것만 먹냐. 다른 것도 먹냐"고 묻자 배성재는 잠시 머뭇거리다 "다른 것도 조금 먹는다"고 털어놔 웃음을 더했다.

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한편 배성재와 김다영은 14살의 나이 차이를 극복하고 약 2년간 교제한 끝에 2025년 5월 부부가 됐다. 김다영은 현재 임신 중이며 오는 12월 출산을 앞두고 있다.