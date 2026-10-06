윤남노, 박은영 결혼식 축의금 못 냈다더니 "스테이크 3개 먹고 가" 폭로

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[스포츠조선 이우주 기자] 박은영 셰프가 결혼식 비하인드를 밝혔다.

6일 유튜브 채널 '밥은영'에서는 '셰프 둘이 강원도에 가면 생기는 일…박은영X정호영의 태백·삼척 먹거리 털기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

박은영은 권성준 이야기를 하다 "걔 내 결혼식에 안 왔다"고 폭로했고 정호영은 "나도 안 갔는데. 나 그때 대만 (스케줄이 있었다)"이라고 미안해했다. 이에 박은영은 "셰프 님은 봉투가 두둑해서 마음을 너무 잘 받았다"고 밝혔고 정호영은 "그게 더 좋을 수도 있다. 식대 안 나가지 않냐"고 너스레를 떨었다. 그러자 박은영은 "윤남노 와서 스테이크 세 개 먹고 갔다"고 토로해 웃음을 안겼다.

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이어 박은영은 "안정환 MC님도 못 오셨는데 너무나 큰 액수를 내셨다. 그 이후로 안정환 님을 뵈면 바로"라며 90도 인사를 하며 고마움을 표현했다. 그러자 정호영은 "감사했다고 한 마디만 하면 되는데 그걸 안 하는 사람이 있더라. 서로 인사를 하는 게 중요한 거 같다"고 밝혔다.

제작진은 "은영 셰프님은 인사 잘하냐"고 물었고 정호영은 "은영이 잘한다. 누워 있다가 벌떡 일어나서 인사한다. 대기실에 담요를 하나 들고 오는데 그걸 박차고 일어난다"고 밝혔다.

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한편, 중식 셰프 박은영은 지난 5월 성형외과 의사와 결혼식을 올렸다. 윤남노는 지난 8월 자신의 유튜브 채널에 박은영을 초대해 뒤늦게 돈봉투를 건넸다. 윤남노는 "너한테 너무 미안하다. 내가 이걸 못 줬다"며 "결혼식에서 (봉투에) ㅇ이름을 쓰고 축의금을 못 냈다. 그때 진짜 돈이 없었다. 레스토랑 오픈 때문에 통장에 8만 원 밖에 없었다"고 축의금을 못 냈던 사연을 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com