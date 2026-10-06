이혼 소송 중 사망, 병문안도 안 온 남편이 '2억 8500만 원' 상속 요구…구하라법 시험대 ('PD수첩')

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[스포츠조선 이우주 기자] 'PD수첩'에서 이혼 소송 중 세상을 떠난 아내의 재산을 두고 남편이 거액의 상속을 요구한 사례를 다뤘다.

6일 방송된 MBC 'PD수첩'에서는 '상속 전쟁: 남겨진 가족의 시간' 편으로 꾸며졌다.

어머니 정수연(가명) 씨가 세상을 떠난 지 1년. 남겨진 가족들은 "엄마를 만나러 납골당에 한 번 오지도 않은 사람이 계속 엄마의 남편이라고 주장을 하고 있다. 우리는 가만히 있을 수가 없다"고 토로했다.

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20년 넘게 홀로 두 자녀를 키우다 8년 전 주변의 만류에도 재혼한 정수연 씨. 자녀들은 "어머니가 좋아하는 사람이니까 할 수 있는 한 정말 극진히 모셨다. 자주 왔다 갔다 하고 갈 때마다 식사 대접부터 생신 때 여행도 보내드렸다"고 밝혔다.

하지만 어머니가 재혼한지 5년이 지난 어느 날, 어머니는 참아왔던 이야기를 뒤늦게 털어놨다. 재혼한 남편 이 씨가 여러 명과 부적절한 관계를 가져온 것. 참다 못한 어머니는 이혼 소송에 나섰지만 폐암 진단을 받고 항암 치료를 이어왔다. 항암치료 중에도 이혼 소송을 이어간 정수연 씨는 지난해 2월 이혼이 선고됐다. 하지만 재산분할과 관련된 1,150만 원을 남편에게 지급하라는 판결을 받았다. 이를 받아들일 수 없었던 정수연 씨는 폐암 전이 판정을 받았음에도 혼인 파탄의 원인은 남편에게 있다며 항소했다.

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그러나 항소심 선고 전 정수연 씨는 급격한 건강 악화로 세상을 떠났다. 이에 이혼이 확정되지 않은 상태에서 소송이 종료 되면서 이혼도 되지 않고 재산 분할도 되지 않은 상태로 남았다. 병문안 한 번 오지 않았던 이 씨는 빈소에 나타났고, 장례가 끝나자마자 정수연 씨의 사망신고를 하고 재산을 알아보고 다녔다. 심지어 이씨는 두 남매에게 상속재산 분할 청구를 요구했다. 정수연 씨의 상속재산 약 4억 원 중 자신의 기여분을 더해 2억 8,500만 원을 달라고 요구한 것. 딸은 "엄마가 재혼 이전에 형상한 부동산 재산임에도 불구하고 그런 건 생각도 안 하는 거 같다"고 밝혔고 아들은 "왜 저 사람이 우리 어머니의 남편으로서 저런 권리를 행사하는 건지 너무 통탄스럽고 사실 이해가 안 된다"고 호소했다.

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이에 제작진은 이 씨를 직접 만나러 갔다. 이 씨는 "내 집사람인데 당연히 (청구를) 해야 한다. 기여분은 내가 애들한테 한 것도 있고 집사람 재산도 나로 인해 늘어난 거 아니냐"고 당당하게 이야기했다.

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이 상속 갈등은 '구하라법'이 만들어진 계기와도 맞닿아 있다. 2019년 구하라가 세상을 떠난 후 20년간 연을 끊고 살던 친모가 나타났다. 법적 상속인인 친모는 유산의 40%를 가져갔다. 이후 양육 의무를 저버린 가족은 상속받지 못하게 하자는 구하라법이 지난 1월 첫 시행됐고, 3월 상속권 상실 대응이 배우자까지 확대됐다. 이에 정수연 씨 자녀들은 "3월부터 접수가 가능하게 된 상속권 상실 소송에 중점을 두고 해보려 한다"고 밝혔다. 하지만 법 시행 초기인 만큼, 어려운 싸움이 될 거라는 전망도 있었다. 이 씨 측이 일정 부분 생활비를 보탰고 이혼 소송 중이라 부양 의무를 다하기 어려웠다고 주장할 수 있기 때문. 자녀들은 "사실 계란으로 바위치기다. 판결이 난 게 아직도 하나도 없다. 어떤 판단이 이뤄질지 모르겠지만 정의롭길 바라고 옳은 판단이 있길 바란다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com