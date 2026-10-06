문희준, H.O.T. 전성기 이 정도였나…"음료 연매출 180억, 코카콜라 이겼다"

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[스포츠조선 이지현 기자] H.O.T.의 전성기 시절 상상을 초월했던 인기가 다시 소환됐다. 문희준이 그룹의 이름을 내건 음료가 단기간에 수천만 개 판매되며 코카콜라를 위협할 정도였다고 회상해 놀라움을 안겼다.

6일 방송된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 1990년대를 주름잡았던 '원조 아이돌' H.O.T. 문희준과 'K-리키마틴' 홍경민이 출연했다.

이날 방송에서는 홍경민, 김유나 부부가 두 딸과 함께 김구라의 추천을 받아 '추억 박물관'을 찾는 모습이 그려졌다.

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홍경민 부부는 그 시절 교복 차림으로 변신해 추억 여행에 나섰다. 박물관에는 1970년대 추억의 과자부터 삐삐, 카세트테이프 등 시대를 아우르는 다양한 물건들이 전시돼 있어 출연진의 향수를 자극했다.

특히 전시품 가운데 H.O.T.가 광고했던 과자까지 등장하자 스튜디오에 있던 문희준도 깜짝 놀랐다. 그는 "저희가 벌써 박물관에 있을 정도냐"며 세월의 흐름에 당황해 웃음을 자아냈다.

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이어 문희준은 H.O.T.가 최고의 인기를 누리던 시절을 떠올리며 또 다른 일화를 공개했다.

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그는 "당시 이름이 H.O.T.인 음료수도 있었다"며 "5개월 동안 4500만 개가 팔려서 연매출 180억 원이라고 했다"고 회상했다.

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특히 문희준은 "잠깐 코카콜라를 이겼다는 기사가 나오기도 했다"고 덧붙였다. 세계적인 음료 브랜드와 비교될 정도로 막강했던 H.O.T.의 당시 영향력을 짐작하게 하는 대목이었다.

1996년 데뷔한 H.O.T.는 문희준, 장우혁, 토니안, 강타, 이재원으로 구성된 1세대 대표 아이돌 그룹이다. '전사의 후예', '캔디', '행복', '빛', '아이야!' 등 수많은 히트곡을 내놓으며 폭발적인 팬덤을 형성했다.

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음반과 공연을 넘어 패션과 광고, 캐릭터 상품 등 대중문화 전반에 막강한 영향력을 발휘했던 H.O.T.는 당시 청소년 소비문화를 움직이는 대표적인 스타로 꼽혔다.

한편 문희준은 2017년 그룹 크레용팝 출신 소율과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com