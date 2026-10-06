'치매 초기' 전원주, 두 자녀·며느리에 재산 절반 증여 "나머지 받으려고 계속 와" ('PD수첩')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 'PD수첩' 전원주가 재산 절반을 이미 가족들에게 증여했다고 밝혔다.

6일 방송된 MBC 'PD수첩'에서는 '상속 전쟁: 남겨진 가족의 시간' 편으로 꾸며졌다.

전국 법원에 접수된 상속 재산 분할심판 청구 건수는 11년 사이에 4배 넘는 수치를 기록했다. 상속 분쟁이 해마다 치솟는 이유에 대해 사회학자 오찬호는 "50대, 60대가 90세 부모의 죽음의 재산을 놓고 갈등하는 걸 사회가 경험해본 적이 없다. 본인들도 위태로운 거다. 요즘 60세에 정년 보장받는 사람이 9% 밖에 안 된다 하는데 내가 이걸 제대로 받지 못하면 본인의 인생이 어떻게 될 것인가에 대해 무겁게 다가오는 거다. 어떻게 보면 고령화의 비극이기도 하다"고 밝혔다.

Advertisement

상속 분쟁을 키운 또 다른 요인은 치솟은 부동산 가격이다. 윤지상 변호사는 "한국이 성장기 때는 근로소득만으로 자산을 쉽게 취득할 수 있었는데 자산 가격은 오르고 근로 소득이 그만큼 따라가지 못하니까 아무리 열심히 일해도 근로소득을 저축해도 집이나 이런 걸 소유하는 건 어렵다. 그런 상황에서 상속이 자산을 얻을 수 있는 마지막 희망이 된 것"이라 밝혔다.

특히 고령화로 치매 환자가 늘면서 의료현장에서도 유언을 남길 당시 판단 능력이 있었는지를 두고 가족간의 분쟁이 늘고 있다. 국내 치매 환자수가 100만 명을 넘어서면서 이들의 자산, 이른바 '치매 머니'는 지난해 기준 172조 원이다. 이에 전문가는 판단력에 큰 문제가 없을 때 상속을 미리 준비해야 한다 말하지만 가족 사이에서 상속 이야기를 꺼내기엔 아직 쉽지 않다.

Advertisement

이 가운데 배우 전원주는 지인들과 만나 상속에 대해 이야기를 나눴다. 올 봄 치매 초기 진단 사실을 밝힌 전원주는 여러 방송을 통해 상속에 대한 고민을 털어놓기도 했다. 하지만 전원주는 이미 자녀들에게 재산 증여를 마친 상황이었다.

Advertisement

전원주는 "지금은 다 나눠줬다. 내가 미리 싸움하기 전에, 내가 지금 내일 모레 90살이니까 애들 둘이서 이렇게 싸울 필요가 없이 둘을 앉혀놓고 똑같이 큰 아이, 작은 아이, 며느리 둘. 금도 다 꺼내서 나눠주고 돈도 다 나눠줬다"고 밝혔다.

Advertisement

특히 전원주는 "다 나눠주면 안 된다. 반만 나눠주고 가지고 있어서 큰소리 쳐야지 다 주고 나면 게을러져서 나를 멀리하게 된다. 그러니까 뻔질나게 온다. 돈 받으려고 안 간다"며 "걔네들을 오래 붙들고 있으려면 돈봉투를 안 주면 안 간다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com